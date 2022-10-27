Полное развертывание двух батарей NASAMS можно ожидать в ноябре, – военный эксперт Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал, что адаптация NASAMS для использования в Украине началась раньше, потому что в состав комплексов входят радары Sentinel, попавшие к нам в начале лета этого года
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"NASAMS – это один из самых современных зенитных ракетных комплексов и по своим характеристикам такой, как и немецкие комплексы IRIS-T. NASAMS при использовании некоторых типов ракет может действовать на дальности до 80-120 км. Эти комплексы стоят на вооружении 11 стран мира, включая Украину. Еще четыре страны ведут переговоры. Об эффективности этих комплексов говорит то, что они защищают Белый дом", - отметил военный эксперт.
Валерий Рябых пояснил, что адаптация этих комплексов для использования в Украине началась задолго, потому что в состав комплексов NASAMS входят радары Sentinel, которые уже попали к нам в начале лета этого года и интегрированы в общую систему противовоздушной обороны для отработки коммуникаций со всеми системами, что сейчас используются.
"Как известно, две батареи NASAMS еще находятся на этапе поставки, но, по информации производителя, эти комплексы переданы в США. А полное развертывание можно ожидать уже в следующем месяце. Комплексы NASAMS будут существенным дополнением к нашей ПВО", - подчеркнул Рябых.
- 14 октября министр обороны Алексей Резников заявил , что Украина может получить системы NASAMS еще до конца месяца
- 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила , что уже передала комплексы правительству США и Украина получит две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное