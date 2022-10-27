Об этом говорится в эфире Еспресо.

"NASAMS – это один из самых современных зенитных ракетных комплексов и по своим характеристикам такой, как и немецкие комплексы IRIS-T. NASAMS при использовании некоторых типов ракет может действовать на дальности до 80-120 км. Эти комплексы стоят на вооружении 11 стран мира, включая Украину. Еще четыре страны ведут переговоры. Об эффективности этих комплексов говорит то, что они защищают Белый дом", - отметил военный эксперт.



Валерий Рябых пояснил, что адаптация этих комплексов для использования в Украине началась задолго, потому что в состав комплексов NASAMS входят радары Sentinel, которые уже попали к нам в начале лета этого года и интегрированы в общую систему противовоздушной обороны для отработки коммуникаций со всеми системами, что сейчас используются.



"Как известно, две батареи NASAMS еще находятся на этапе поставки, но, по информации производителя, эти комплексы переданы в США. А полное развертывание можно ожидать уже в следующем месяце. Комплексы NASAMS будут существенным дополнением к нашей ПВО", - подчеркнул Рябых.

14 октября министр обороны Алексей Резников заявил , что Украина может получить системы NASAMS еще до конца месяца

26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила , что уже передала комплексы правительству США и Украина получит две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS.

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