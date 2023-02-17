Полмиллиарда на телеконтент: Dozorro подсчитали, сколько государственных средств потратили на марафоны и программы для "Дома"

Проект Dozorro Transparency International Ukraine посчитал, сколько государственных средств потратили на производство различных частей телемарафонов "Единые новости" и "FreeДом", а также некоторых программ для государственного канала "Дом", в 2022 году и закупленных уже на 2023-й. Об этом аналитик Dozorro Ярослав Пилипенко написал в своей колонке на "Украинской правде".

В целом, по данным аналитиков, на производство телепродукта за 2022 год государство потратило не менее полумиллиарда гривен. А на 2023 год на производство контента заложили в бюджет еще около 2 миллиардов гривен.

Как следует из приведенных цифр, самую большую часть из этой суммы получила компания "Кинокит".

23 февраля 2022 года парламентский телеканал "Рада" заключил пять контрактов с ООО "Кинокит" на 180 млн гривен на производство различных телевизионных программ. Фирма победила в художественном конкурсе, поэтому договоры были заключены по переговорной процедуре.

"Кинокит" по договору должен был разработать:

Впрочем, как пишет Dozorro, поскольку формат "Единых новостей" не способствовал созданию разноплановых программ, сумму по контрактам с ООО "Кинокит" уменьшили до 39,6 млн грн.

В то же время, по данным Spending, "Кинокит" получил от "Рады" в общей сложности 147 млн грн, из них 107,7 млн передали по договору, который аналитики не смогли найти в системе Prozorro. "Вероятно, его не опубликовали. Заказчики имели такую возможность в первые месяцы полномасштабной войны. Однако в актах, по которым осуществляли проплаты, указано, что это средства за создание телепередач "Единые новости#UA", — объясняют в Dozorro.

Кроме того, "Кинокит" получил два заказа от государственного предприятия "Центр защиты информационного пространства Украины":

на разработку и изготовление видеоинформационной продукции ко Дню защитников и защитниц Украины стоимостью 5 млн грн;

в ноябре на производство аудиовизуальных продуктов на 19,5 млн гривен. Вероятно, речь идет именно о контенте для "Единого марафона".

В целом от разных заказчиков в 2022 году "Кинокит" получил 172,6 млн грн.

Уже в начале 2023 года канал "Рада" заключил с "Кинокитом" договор на производство программ конкретно для телемарафона стоимостью 120 млн грн. Услуги включают разработку программ под рабочими названиями "Новости", "Специальные репортажи", "Репортажи сети корпунктов", "Лайв", "Выездные студии", "Разговорные студии" и "Документальные проекты".

Как писал "ДМ", компания снова победила на художественном конкурсе из трех претендентов.

Суммарно в 2022-23 годах на производство "Кинокит" получил из бюджета уже 292,6 млн гривен.

Как выяснили журналисты Bihus.info, компания "Кинокит" связана с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Совладельцами компании "Кинокит" является бывший генпродюсер "1+1" Владимир Оселедчик и актриса из Одессы Юлия Дроздова. Оба связаны с Украинской киношколой, которую основала жена Кирилла Тимошенко - Алена Тимошенко (Оселедчик является лектором, а Дроздова там училась).

Кроме того, государственный Центр защиты инфопространства Украины финансировал расходы на марафон "Единые новости" и для других разработчиков. В частности, в ноябре-декабре 2022-го средства из бюджета также получили:

Кроме того, 5,7 млн грн стоил бюджету новогодний концерт "Единые. В Новый Год вместе!" продолжительностью 2 часа, договор на который был заключен с ООО "Телеодин". Подрядчик должен был обеспечить разработку сценария, кастинг артистов, их сопровождение во время съемок, съемку и монтаж самого концерта.

Как пишет Dozorro, ООО "Телеодин" создано в 2010 году. 100% его акций принадлежат ООО "Телерадиокомпания "Украинский молодежно-музыкальный канал М1". По данным сервиса YouControl, конечными бенефициарами последней являются Николай Баграев, Виктор и Елена Пинчуки.

Относительно телеканала FreeДом, к производству контента для него, кроме редакций госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), привлечены также медиагруппы "1+1", Starlight Media и "Интер Медиа Групп", а до июля 2022 года еще и медиагруппа "Украина".

МПИУ заключило контракты на создание контента для Free Дома в июле, а затем еще в ноябре с:

При этом договор с новостийной группой "Украина" был прекращен в июле, поскольку компания SCM Рината Ахметова вышла из медийного бизнеса.

На производство телепродукта от государственных заказчиков получили:

ПАО "Телеканал "Интер"" - 49,7 млн гривен,

ООО "СЛМ Новости" - 73,6 млн гривен,

"1+1 продакш" — по меньшей мере 74 млн гривен.

На производство программ для телеканала "Дом", тоже находящегося в управлении государственной Мультимедийной платформы иновещания, в прошлом году провели закупок более чем на 30 млн гривен.

В частности, на изыск телевизионного проекта "Утро Дома" с фирмой ООО "Оверкат студио" в 2022 году заключили 5 контрактов на общую сумму 13,4 млн грн. Первые два – еще до начала российского вторжения, остальные – в октябре и декабре прошлого года.

Уже в январе 2023 года с "Оверкатом студио" заключили новый договор на производство 120 выпусков "Утро Дома" общей стоимостью 32 млн грн.

Суммарно производство "Утра Дома" составило уже 45,4 млн гривен.

Как пишет Dozorro, киевская "Оверкат студио" была создана в октябре 2021 года Николаем Бородаем. А в декабре 2021 года основателем и директором стал Николай Толстых из Киева, продюсер шоу "Утро Дома".

Ток-шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец" производит ООО "Сан Филмс", с которым в прошлом году заключили два договора суммарно на 7,4 млн грн. Один контракт на производство шести выпусков шоу в сумме 6,5 млн грн (1 млн грн за 1 выпуск) подписали в ноябре. Еще один выпуск за 888 тысяч гривен приобрели в декабре. Оба договора оплачены.

В 2023 году с ООО "Сан Филмс" уже заключили договор на производство 37 выпусков "Тихого вечера". Сумма контракта составила 32,8 млн грн (880 тысяч гривен за выпуск).

Суммарно производство "Тихого вечера" составило уже 40,2 млн. гривен.

Продюсером программы является Андрей Боутенок. Как пишет Dozorro, ООО "Сан Филмс" было зарегистрировано в Киеве в октябре 2021 года. Основателем и директором является Сергей Сторожев из Мариуполя. Он известен как режиссер, в том числе фильмов "Посвящение Еве" (2023), "Мой милый дом" (2020) и сериала "Цвет мести" (2021).

Информационно-развлекательное комедийно-аналитическое дневное шоу "День дома" ("Дома на волне") заказали в июле у ООО "С Продакшн". 18 выпусков этого шоу обошлись в 6,2 млн грн, договор заключили в июле.

Ранее, еще в феврале 2022 года, МПИУ заключило два договора с ООО "С Продакшн" на производство 43 серий шоу "Дома на волне" общей стоимостью 14,8 млн грн. Однако из-за российской агрессии договоры разорвали. Продюсером шоу является Юлия Юхмич.

Как пишет Dozorro, киевское ООО "С Продакшн" основано в 2017 году и принадлежит директору Татьяне Алтуховой. Предыдущим владельцем был Владислав Матяш, возглавлявший канал "112 Украина" (ныне под санкциями СНБОУ за финансирование терроризма), а еще раньше работал в "1+1 Медиа".

ООО "Вавейв Филмс" производило для "Дома" политическую передачу "Преимущество" (эфирное название - "Топ-шоу"). Договоры были заключены еще до 24 февраля 2022 года. По одному из них предприятие создало 10 серий за 2,2 млн грн, по другому – 6 серий за 1,3 млн грн.

Также фирма работала над проектами:

Как пишет Dozorro, столичная "Вававейв Филмс" принадлежит киевлянке Екатерине Чигирь, а управляет фирмой Юрий Калиновский, ранее являвшийся ее владельцем. Всего за 2022 год компания получила из бюджета 6 млн грн.

Автор текста: Роман Мельник , "Детектор медиа".