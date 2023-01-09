Полковника росгвардии Науменко будут судить за жестокое обращение с украинскими военнопленными в Херсоне
Полковника росгвардии Александра Науменко будут судить за жестокое обращение с пленными в Херсоне. Тот приказывал подвергать пыткам проукраинских горожан, бывших военных
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
В суд направили обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления росгвардии по Ростовской области полковника полиции Александра Науменко с позывным Альфа, который отдал приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.
Следствие установило, что с первых дней полномасштабного вторжения Науменко руководил росгвардейцами и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.
"Преступник приказывал задерживать и пытать местных жителей, проукраинских настроенных горожан, бывших военнослужащих и участников АТО. Именно он присутствовал и непосредственно участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. По его указаниям от рук российских военных страдали мирные херсонцы", - разъяснили правоохранители.
Российский злоумышленник причастен к похищению украинцев, пыткам и принуждению к сотрудничеству. Он вместе со своими подчиненными издевались над мирными жителями и бывшими военными, чтобы выбить информацию о ВСУ.
В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение за нарушение законов и обычаев войны. Ему предусматривается наказание в виде 12 лет за решеткой.
- 21 сентября 2022 года этому полковнику росгвардии, который на временно оккупированной Херсонской области отдавал приказы пытать пленных, сообщили о подозрении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.64
- Актуальное
- Важное