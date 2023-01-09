Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В суд направили обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления росгвардии по Ростовской области полковника полиции Александра Науменко с позывным Альфа, который отдал приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.

Следствие установило, что с первых дней полномасштабного вторжения Науменко руководил росгвардейцами и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

"Преступник приказывал задерживать и пытать местных жителей, проукраинских настроенных горожан, бывших военнослужащих и участников АТО. Именно он присутствовал и непосредственно участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. По его указаниям от рук российских военных страдали мирные херсонцы", - разъяснили правоохранители.

Российский злоумышленник причастен к похищению украинцев, пыткам и принуждению к сотрудничеству. Он вместе со своими подчиненными издевались над мирными жителями и бывшими военными, чтобы выбить информацию о ВСУ.

В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение за нарушение законов и обычаев войны. Ему предусматривается наказание в виде 12 лет за решеткой.

21 сентября 2022 года этому полковнику росгвардии, который на временно оккупированной Херсонской области отдавал приказы пытать пленных, сообщили о подозрении.

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