Полковник СБУ Костенко объяснил, что нужно для освобождения Крыма
Народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил, что для освобождения Крыма нужно создать условия
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Для того, чтобы Россия сделала "жест доброй воли" в Крыму, должны сложиться обстоятельства. А обстоятельства должны сложиться военным путем. В Крыму есть политическая путинская составляющая. Для них Крым очень важен. Можно сравнить это с деоккупацией Херсона. Херсон и Крым имели между собой две важные составляющие, которые влияют на политическую и военную деоккупацию", - отметил Костенко.
По словам полковника СБУ, деоккупация Крыма невозможна без освобождения Херсонщины и Запорожской области.
"Крым важен для Путина. В результате оккупации Крыма Путин удержался у власти, обрел популярность. Он смог противопоставить себя миру, показать, что он возвращает земли. Херсон тоже для Путина был очень важен. Потому что по факту полномасштабного вторжения в Украину, Херсон был единственный областной центр, который РФ смогла захватить. И это единственное, что можно было политически предоставить. Также правобережная местность была важна для Путина. Это продвижение на Николаев, Одессу, Молдову, отрезание от Черного моря. Но Украина не дала этого сделать", - подчеркнул он. Костенко.
Роман Костенко также добавил, что освободив Херсон, ВСУ заставили Россию забыть политические лозунги.
"Убегая из Херсона, они начали учитывать только военную составляющую. Если мы сделаем что-то подобное в Крыму – перебьем Крымский мост, запретим судоходство в Черном море с помощью дронов – камикадзе, уничтожим пункты управления, склады хранения. Когда Крым станет островом, тогда россияне подумают, имеет ли смысл защищать Крым и как это им делать", - подчеркнул Костенко.
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