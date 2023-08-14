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Полковник СБУ Костенко о делах Червинского и Марченко: Придет время, когда военные начнут себя защищать

14 августа, 2023 понедельник
13:31
Общество

Роман Костенко, народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, считает, что нужно ломать тенденцию в отношении политических статей, применяемых к боевым офицерам во время войны

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сейчас Роман Червинский находится под арестом и вопрос о том, что многие говорят, да и я не вижу из материалов дела, что Роман вор или предатель. Он всегда работал в пользу Украины, мы видели его государственные награды за время службы и в ГУР, и в СБУ Романа Червинского нужно однозначно вернуть, чтобы он работал в пользу Украины, а не сидел за решеткой, потому что это преступление, за которое, я уверен, будет кто-то отвечать", - подчеркнул полковник СБУ.

Роман Костенко заметил по делу генерала Марченко и возвращение его для обороны Николаева. Генерала обвиняли в якобы в противоправных действиях, а он в очередной раз доказал, что все делает для Украины.

"Но я скажу, что дело по Марченко до сих пор не закрыто, а приостановлено. Генерал воюет, получил орден за оборону Николаева, внес большой вклад в то, что Украина осталась черноморским государством, государством с морем. Все что делалось на Николаевском направлении - важное стратегическая победа и заслуга многих командиров, солдат, мэров, глав ВА , конечно, не только Марченко", - отметил Костенко.

Нардеп отметил, что нужно ломать тенденцию по отношению к политическим статьям, которые применяются к боевым офицерам во время войны.

"Мы будем это ломать. Сейчас большинство в нашей стране – военные. Мы должны понимать, что придет время, когда военным нужно будет себя защищать. У нас есть военные, которые выполняют боевые задания, однако еще вчера не имели отношения к военной службе. Они уже показали, что достойны этой страны и защищают ее, несмотря на то, кем были вчера.Для страны очень важна справедливость.А дела по Червинскому, Марченко показывают отсутствие этой справедливости, а она должна быть.Это люди, которые показали, что Я видел много людей, которые ехали на фронт, не понимая, вернутся ли назад, и справедливо, чтобы государство их поддерживало и ставило в пример, а не держало приостановленное уголовное дело, чтобы в любой момент его умереть. обновить", - сказал Роман.

Что известно о деле Романа Червинского

Роман Червинский – офицер Сил спецопераций и бывший ГУРовец. Его обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке угона российского военного самолета. В результате произошел ракетный обстрел аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания были повреждены.

Романа Червинского задержали , а 25 апреля 2023 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

В СБУ настаивают, что выступали против проведения этой операции и она проводилась, несмотря на возражения спецслужбы и без согласия соответствующих государственных органов.

Червинский заявил, что все мероприятия в рамках операции санкционировали председатель СБУ (на тот момент – Иван Баканов) и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

17 июля Киевский апелляционный суд принял решение оставить без изменения меру пресечения Червинскому – обвиняемого оставили под стражей до 21 июля.

О деле генерала Марченко и участии в обороне Николаева

5 ноября 2019 года сообщено, что по делу бронежилетов ДБР обвиняет генерал-майора Марченко из-за закупки якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар".

Марченко и его заместитель Сергей Поштаренко были арестованы с правом внесения залога по 76 млн грн каждому. В дальнейшем суд снизил залог Марченко до 20 млн грн.

Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" – производителя бронежилетов "Корсар".

Минобороны проверило качество бронежилетов во всех возможных условиях и пришло к выводу, что они отвечают всем техническим критериям заказа.

17 декабря подозреваемый по делу о закупке бронежилеты для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн

28 июля 2022 Виталий Ким объяснил , почему просил Залужного вернуть Марченко на Николаевщину.

Марченко объяснил , в чем "тупость" российских заявлений об одесском порту.

9 августа генерал Дмитрий Марченко заявил, что еще в марте россияне упустили шанс захватить Николаев.

28 августа генерал Марченко попросил не посвящать ему рекламные щиты после того, как жители Николаева установили билборды с благодарностью за оборону города.

Украина
Николаев
СБУ
Николаевщина
Война с Россией
ГУР
Чорное море
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