Полковник СБУ Костенко назвал три основных направления, где враг может начать наступление

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Погода сильно влияет на военные действия. Ситуация будет способствовать именно наступательным действиям с нашей стороны и со стороны врага. Есть три основных стратегических участка, где враг может начать наступления и активные действия. Это восток, потому что у них задача стоит, - они и дальше будут пытаться продвигаться. Это Запорожское направление, и, как второстепенное, - это любое северное направление, больше говорили о Сумщине. Это три основных направления, которые мы сейчас держим под наблюдением", - подчеркнул Костенко.

По словам полковника СБУ, самые большие силы противник держит на Донецком и Запорожском направлениях.

"Также много говорят о Беларуси, это тоже может быть направлением наступательных действий со стороны врага, но сейчас там не видим вражеских группировок. Что касается Сумщины, там противник стоит в обороне и наши войска тоже обороняются. Наибольшие силы оккупанты держат на Донецком и Запорожском направлениях". На Херсонщине россияне покинули две бригады и небольшие танковые резервы, таким образом держа оборону. На каком направлении враг начнет наступать, сейчас сложно сказать", - подчеркнул Костенко.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что у России нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях.

Для действий на северном направлении российские оккупационные войска сосредоточили в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей РФ около 17 тыс. военных













