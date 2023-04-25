Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Полковник СБУ Костенко назвал три основных направления, где враг может начать наступление
Эксклюзив

Полковник СБУ Костенко назвал три основных направления, где враг может начать наступление

25 апреля, 2023 вторник
16:57
Война с Россией

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил, что наибольшие силы противник держит на Донецком и Запорожском направлениях

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Погода сильно влияет на военные действия. Ситуация будет способствовать именно наступательным действиям с нашей стороны и со стороны врага. Есть три основных стратегических участка, где враг может начать наступления и активные действия. Это восток, потому что у них задача стоит, - они и дальше будут пытаться продвигаться. Это Запорожское направление, и, как второстепенное, - это любое северное направление, больше говорили о Сумщине. Это три основных направления, которые мы сейчас держим под наблюдением", - подчеркнул Костенко.

По словам полковника СБУ, самые большие силы противник держит на Донецком и Запорожском направлениях.

"Также много говорят о Беларуси, это тоже может быть направлением наступательных действий со стороны врага, но сейчас там не видим вражеских группировок. Что касается Сумщины, там противник стоит в обороне и наши войска тоже обороняются. Наибольшие силы оккупанты держат на Донецком и Запорожском направлениях". На Херсонщине россияне покинули две бригады и небольшие танковые резервы, таким образом держа оборону. На каком направлении враг начнет наступать, сейчас сложно сказать", - подчеркнул Костенко.

  • Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что у России нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях.
  • Для действий на северном направлении российские оккупационные войска сосредоточили в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей РФ около 17 тыс. военных







 

Новости
Белорусь
Сумщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
Читайте также:
24 апреля, 2023 понедельник
Украина сыграет следующие матчи отбора Евро-2024 под руководством нового тренера
Джейк Салливан
25 апреля, 2023 вторник
В Белом доме отреагировали на призывы республиканцев прекратить помощь Украине
Віталій Портников
23 апреля, 2023 воскресенье
Ярослав Качиньский заглотнул наживку Путина, - Портников
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.16
  • EUR
    Покупка 41.03
    Продажа 41.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
25 апреля
18:42
В Урзуфе россияне разместили 200 военных на территории детского лагеря, – Генштаб
18:00
OPINION
Объяснили ли украинские интеллектуалы исторический опыт?
17:48
СБУ разоблачила педагогов-коллаборантов, которые русифицировали школы во временно оккупированном Мариуполе
17:31
Китай заинтересован в продолжении войны, поэтому он не может быть посредником между Украиной и РФ, – президент Чехии
17:30
Лунин получил шанс сыграть за "Реал" против команды Цыганкова
17:22
Обновлено
Судан
Спасательная операция: из Судана эвакуировали 87 граждан Украины, в том числе 36 сотрудников SkyUp
17:13
Вениславский объяснил, как признания вагнеровцев в преступлениях в Украине помогут привлечь РФ к ответственности
16:57
Швеция объявила, что высылает пятерых российских дипломатов
16:55
Оккупанты в Мелитополе подцепили сибирскую язву, пока копали окопы, - Федоров
16:51
Последние дни русской церкви в Украине
16:48
Уровень иммунизации населения недостаточен: в Украине продлили карантин из-за COVID-19
16:39
Эксклюзив
Виктор Ягун
Генерал-майор СБУ Ягун объяснил, почему Пригожин приказал своим наемникам не брать пленных
16:38
Украэрорух получил второй транш международной помощи на профподготовку персонала и операционные расходы
16:36
"Французский Бэнкси" С215 создал портрет Леси Украинки в Бородянке и представит новую работу в Киеве
16:35
"Закончим Третьей мировой": Трамп отреагировал на решение Байдена идти на второй президентский срок
16:24
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:15
Кубраков рассказал, когда в Украине снова будет работать гражданская авиация
16:05
В Кабмине обещают, что каждый сможет отследить, куда идут средства в рамках программы обновления
16:02
OPINION
Россия для Китая – прокси-отряд, брошенный в разведку боем
15:47
Экс-глава Центра противодействия дезинформации Лысенко стала заместителем директора НАБУ
15:38
Правительство отложило повышение цен на электроэнергию для населения
15:25
Предварительную оценку выполнения Украиной рекомендаций по вступлению в ЕС озвучат в июне, - журналист Йозвяк
15:22
"С Украиной в сердце": в Киеве открыли выставку, посвященную белорусским добровольцам, погибшим в борьбе против РФ
15:14
Инструменты действенного маркетинга во время войны на MRKTNG MRTH
15:05
24 апреля россияне 30 раз обстреляли Авдеевку, - глава ВГА Барабаш
14:50
Обновлено
Под завалами музея в Купянске нашли вторую погибшую, 10 человек получили ранения
14:40
Эксклюзив
Сегодня в Москве шампанское пить не будут, - дипломат Огрызко о баллотировании Байдена на второй срок
14:38
"Силы обороны Украины становятся сильнее, но оружие нужно быстрее": на Ставке подводили итоги Рамштайна
14:31
В Черниговской области в реке Днепр нашли тела двух пограничников: ГБР расследует гибель
14:10
Twitter
Наибольшее количество технического персонала уволил Twitter, на втором месте - Meta, - Insider
14:04
OPINION
Сенсационный тоннель в Добромиле и безразличная власть
13:41
Starlink
SpaceX запустит ракету со 46 спутниками Starlink на орбиту
13:27
Эксклюзив
По оптимистическому сценарию в Украину вернутся 50% беженцев, - профессор Либанова
13:13
"Наводил" артудары РФ по военным объектам в Донецкой области: СБУ задержала корректировщика
13:10
Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году
13:09
дия
Теперь можно отменить: В Дии усовершенствовали услугу шеринга автомобиля
12:53
В Новосибирске обнаружили массовое захоронение вагнеровцев с символами ЧВК
12:50
Олаф Шольц
Шольц пригласил премьера Китая в Германию, чтобы ослабить напряженность между ЕС и Пекином, - Bloomberg
12:34
США направили в Украину хакеров, помогающих бороться с российскими кибернападениями
12:32
Телеканал Эспрессо совместно с Общественной организацией База.ua объявляет сбор
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV