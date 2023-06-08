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Полковник ГСЧС оборудовал в своем имении мини-АЗС и торговал государственным горючим. Ему сообщено о подозрении

8 июня, 2023 четверг
10:45
Криминал

Госбюро расследований задержало полковника ГСЧС, который обустроил мини-АЗС в своем доме и торговал ведомственным горючим. Сумма ущерба составляет более 2,3 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Горючее выделялось государством для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Но полковник заправлял им частные автомобили, зарабатывая таким образом деньги.

"В ходе следственных действий найдены талоны на топливо, принадлежащие ГСЧС, похищенное дизельное топливо, оборудование для его хранения и продажи. Деньги в разной валюте на сумму свыше 8 миллионов в гривневом эквиваленте", - рассказали в ДБР.

Известно, что у полковника были сообщники. Все участники схемы сообщены о подозрении.

  • В апреле в Прикарпатье раскрыли схему махинаций с углем, предназначенным для нужд обороны.
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