Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Горючее выделялось государством для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Но полковник заправлял им частные автомобили, зарабатывая таким образом деньги.

"В ходе следственных действий найдены талоны на топливо, принадлежащие ГСЧС, похищенное дизельное топливо, оборудование для его хранения и продажи. Деньги в разной валюте на сумму свыше 8 миллионов в гривневом эквиваленте", - рассказали в ДБР.

Известно, что у полковника были сообщники. Все участники схемы сообщены о подозрении.