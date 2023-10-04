Полковник Грант рассказал, повлияет ли решение Конгресса США на помощь союзников Украине
Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант считает, что усилия в помощи Украины будут продолжаться и перерывы в принятии решений Конгрессом США не повлияют на всеобщее единство ЕС
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Не надо слишком много переживать о том, что принимает Конгресс и каковы его решения. Мы знаем, что Конгресс славится тем, что они всегда задерживают определенное финансирование. И это не впервые происходило, мы такое уже видели. Поэтому, я бы этим сильно не беспокоился бы. Однако важно то, что все-таки средства выделили для Украины. Опять же сказав, что это те средства, которые предварительно были выделены для Украины и были потрачены. Министерство получило определенное количество миллиардов долларов, которые еще не использовало. Поэтому, я думаю, что сильного прорыва в этом плане не будет, - отметил военный эксперт.
Глен Грант уверен, что какой-то перерыв по поставкам финансов или предоставлению моральной поддержки со стороны США Украине оказывает влияние и на другие страны.
"Однако я не уверен, что это повлияет на всеобщее единство Европейского Союза. Убежден, что усилия по помощи Украине будут продолжаться", - резюмировал Грант.
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