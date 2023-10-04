Полковник Грант рассказал, повлияет ли решение Конгресса США на помощь союзников Украине

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Не надо слишком много переживать о том, что принимает Конгресс и каковы его решения. Мы знаем, что Конгресс славится тем, что они всегда задерживают определенное финансирование. И это не впервые происходило, мы такое уже видели. Поэтому, я бы этим сильно не беспокоился бы. Однако важно то, что все-таки средства выделили для Украины. Опять же сказав, что это те средства, которые предварительно были выделены для Украины и были потрачены. Министерство получило определенное количество миллиардов долларов, которые еще не использовало. Поэтому, я думаю, что сильного прорыва в этом плане не будет, - отметил военный эксперт.

Глен Грант уверен, что какой-то перерыв по поставкам финансов или предоставлению моральной поддержки со стороны США Украине оказывает влияние и на другие страны.

"Однако я не уверен, что это повлияет на всеобщее единство Европейского Союза. Убежден, что усилия по помощи Украине будут продолжаться", - резюмировал Грант.