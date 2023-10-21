Полковник Грант рассказал, какие события могут привести к Третьей мировой войне

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"События, происходящие в мире - это еще далеко не порог Третьей мировой войны. Это все смахивает скорее на вторую холодную войну. Не вижу, что Россия собирается или готовится воевать с НАТО. Они понимают, что это было бы ошибкой. На это время есть только две вещи, которые могут привести нас к Третьей мировой войне – это нападение на НАТО или нападение Китая на Тайвань", – пояснил Грант.

По словам военного эксперта, сейчас невозможно географическое военное расширение.

"Ситуация на Ближнем Востоке может оставаться автономной. Конечно, если Иран решит использовать ядерную бомбу, то это все изменит. Использование ядерного оружия несомненно изменило бы все. Но сейчас я просто не вижу такой перспективы. Мы увидим продолжение битвы между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАСом, и, возможно, даже с Хезболлой. Впрочем, не думаю, что сейчас возможно географическое военное расширение. Честно говоря, и Китай не готов к этому", - подчеркнул Грант.