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Полковник Грант рассказал, какие объекты в РФ нужно атаковать

27 августа, 2023 воскресенье
08:31
Война с Россией

Украина должна атаковать гражданские аэродромы в России, чтобы все авиакомпании прекратили полеты и бизнес в РФ страдал

Об этом рассказал британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.

По его словам, Украина должна обладать стратегической ценностью от атак по объектам в РФ. Нет смысла запускать беспилотник на вражескую территорию ради поражения одного самолета, ведь это не повлияет на ход боевых действий. У России еще сотни незадействованных самолетов.

"Намного важнее делать России такие вещи, следствием которых будет закрытие гражданских аэродромов. Мы уже проходили через это. Если вы начнете атаковать гражданские аэродромы, неважно где, то все авиакомпании должны прекратить полеты. Это оказало бы значительное влияние на Россию. Достаточно закрыть три- четыре важных места вблизи границ, до которых мы можем добраться с помощью беспилотников, и вся международная поддержка полетов самолетов в Россию и из России кардинально изменится. Это будет иметь огромный эффект. Поэтому нам нужно больше сосредоточиться на понимании того, какого эффекта мы хотим достичь" – подчеркнул полковник.

Глен Грант объяснил, что удары дронов по многоэтажкам в Москве вызывают ужас у россиян, но могут разжечь их желание убивать украинцев. Именно поэтому необходимо разрушать бизнес и образ жизни граждан РФ, ведь это значительно важнее поражения нескольких небольших целей.

  • В ночь на 26 августа власти Москвы сообщили об атаке беспилотником и работе ПВО, все аэропорты города останавливали работу.
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