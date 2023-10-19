Полковник Грант рассказал, что может изменить ситуацию на фронте
Полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант считает, что ситуацию на российско-украинском фронте может изменить активное контрнаступление со стороны ВСУ
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Изменить ситуацию на поле боя сможет прорыв, активное контрнаступление. Прорыв на линии столкновения, где российские силы могли бы просто рассыпаться. Да, оккупанты хотят где-то прорваться на Донетчине. Мы знаем, что 110-я бригада ВСУ их отталкивает, сдерживает. Они наступают, они гибнут, но продолжают наступать", - подчеркнул Грант.
По словам полковника, украинской армии будет очень тяжело, если россияне и дальше будут продолжать атакующие действия.
"Мы понимаем, что со стороны Украины тоже теряются люди. И уже трудно заменить натренированные кадры. Могут быть и другие атаки на Запорожском и Донецком направлениях. Надеемся, что ВСУ удастся прорваться. Вот, что действительно может изменить ситуацию на поле боя", - отметил Грант.
- В оперативном командовании "Юг" уверены, что ракеты ATACMS ускорят украинское контрнаступление.
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