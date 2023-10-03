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Полковник Грант назвал условие вступления Украины в НАТО до завершения войны с РФ

3 октября, 2023 вторник
22:07
Война с Россией Глен Грант

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант отметил, что во время войны Украине могут открыть двери в НАТО в случае нападения России на натовские страны, потому что тогда реакции Запада будут совершенно другими

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Честно говоря, люди много говорят о том, что война должна закончиться, потому что до этого Украина не сможет стать членом НАТО. И это действительно так и будет. Никто не откроет двери для Украины в Альянс, разве что в случае, если бы Россия напала на натовские страны. Тогда мы понимаем, что реакция будет и все будут думать совершенно по-другому. Ведь, если Путин еще не напал на страны НАТО, тогда, к сожалению, Украина должна завершить эту войну, и только после этого будем говорить о вступлении в Североатлантический альянс", – объяснил военный эксперт.

Глен Грант отметил, что если позволить вступить Украине в НАТО, то фактически рушится вся юридическая система.

"Украина должна провести надлежащие реформы. Известно, что реформы продолжаются, но опять же мы понимаем, какова власть и ситуация в Украине. Коррупция – это недопустимо, с ней надо бороться. Людям с Запада не понятно, борется ли Зеленский с такими проблемами, игнорирует ли эти призывы, возможно ли играет с ними какую-то игру. Это очень важно. Ведь комментарии, поступающие со стороны стран НАТО, нужно к ним прислушиваться, потому что в конце концов это политическая организация", - подчеркнул Грант.

Что известно о вступлении Украины в Альянс

Глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду , что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает , что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В июле министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил , что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после окончания войны с Россией.

23 июля министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО . При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.

31 августа посол Праги в Организации Североатлантического договора Якуб Ландовский заявил, что Украина может присоединиться к НАТО только когда закончатся боевые действия, поскольку НАТО не может принять новых членов, находящихся в состоянии войны, так как это автоматически приведет к обязательству стать на них. защиту.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш призывает дать России гарантии безопасности, а Украину не принимать в НАТО.

5 сентября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена , что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, в НАТО – еще раньше

25 сентября президент Литвы Гитанас Науседа встретился с украинской делегацией парламентариев и пообещал продолжить политическую поддержку Украины и призвал их приложить усилия для борьбы с коррупцией.

Украина
Россия
Владимир Путин
Владимир Зеленский
НАТО
Вступление в НАТО
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