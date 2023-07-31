Полк Калиновского сообщил о гибели четырех бойцов
Сформированный из белорусских добровольцев для защиты Украины от российского вторжения полк им. Кастуся Калиновского сообщил о гибели четырех бойцов батальонов "Литвин" и "Волат"
Об этом говорится в Telegram-канале полка.
"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших. Позывные и особенно имена бойцов не разглашаются ради безопасности родных", - говорится в сообщении.
Погибшие – трое бойцов батальона "Литвин" и один боец батальона "Волат".
В подразделении заявили, что имена павших бойцов назовут в свое время.
"Мы никогда не забудем наших собратьев и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей. Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа", - отмечает полк Калиновского.
Также подразделение подчеркнуло, что не ведет никакого общения через сеть Viber с родственниками и знакомыми бойцов.
- Ранее полк им. Кастуся Калиновского призвал белорусов быть готовыми к решительным действиям по освобождению Беларуси от диктатуры и оккупации, подчеркнув, что белорусским военным придется сделать выбор - выполнить присягу на верность белорусскому народу или преступный приказ самопровозглашенной "власти".
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