Полк Калиновского сообщил о гибели четырех бойцов

Об этом говорится в Telegram-канале полка.

"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших. Позывные и особенно имена бойцов не разглашаются ради безопасности родных", - говорится в сообщении.

Погибшие – трое бойцов батальона "Литвин" и один боец батальона "Волат".

В подразделении заявили, что имена павших бойцов назовут в свое время.

"Мы никогда не забудем наших собратьев и, несмотря ни на что, продолжаем путь к победе над кровавой империей. Рано или поздно имена погибших с гордостью прозвучат в родной Беларуси! Они будут звучать и в названиях улиц, и в учебниках истории, и в песнях родного народа", - отмечает полк Калиновского.

Также подразделение подчеркнуло, что не ведет никакого общения через сеть Viber с родственниками и знакомыми бойцов.