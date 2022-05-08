Полк "Азов" не может подтвердить информацию об эвакуации из Азовстали всего мирного населения
Заместитель командира "Азова" Святослав Паламар заявил, что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из Азовстали, ведь нет спецтехники для разбора завалов
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Espreso.TV .
По словам военного, на завод не приехали ни один политик, властная структура или международная организация. Также отсутствует спецтехника для разбора завалов.
"И очень жаль, что это все сопровождается словами о том, что "мы все сделали" и "приказ выполнен"", - подчеркнул Святослав Паламар.
На Азовстали остается много погибших украинских военных, гражданских. Число убитых россиянами мирных жителей достигает десятков тысяч. Кроме того, на территории завода много раненых военных, которых необходимо эвакуировать в первую очередь.
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7 мая из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
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В Мариуполе россияне убили 25 тыс. украинцев, преимущественно гражданских.
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