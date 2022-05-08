Полк "Азов" не может подтвердить информацию об эвакуации из Азовстали всего мирного населения

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Espreso.TV .

По словам военного, на завод не приехали ни один политик, властная структура или международная организация. Также отсутствует спецтехника для разбора завалов.

"И очень жаль, что это все сопровождается словами о том, что "мы все сделали" и "приказ выполнен"", - подчеркнул Святослав Паламар.

На Азовстали остается много погибших украинских военных, гражданских. Число убитых россиянами мирных жителей достигает десятков тысяч. Кроме того, на территории завода много раненых военных, которых необходимо эвакуировать в первую очередь.