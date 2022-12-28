Политзаключенными режима Лукашенко признаны 1456 человек, - правозащитники
Правозащитники признали политзаключенными самопровозглашенной власти Беларуси 1456 человек
Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна", передает "Радио Свобода".
Последние, кто пополнил этот список, – 18 человек, осужденных по статье о "грубом нарушении общественного порядка". Среди них – 71-летний член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук Олег Давыденко.
Правозащитники требуют от режима самопровозглашенного "президента" Александра Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии.
В 2021 году режим Лукашенко задержал, в том числе, правозащитников центра "Вясна" Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лобковича. Ради продолжения правозащитной деятельности часть юристов и волонтеров "Вясны" уехали из Беларуси.
- Ранее в декабре к Лукашенко приехал его российский коллега Владимир Путин. Диктаторы заявили, что во время встречи речь шла о военном и экономическом сотрудничестве.
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