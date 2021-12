Политтехнолог о военном учете для женщин: так же может хладнокровно уничтожать российских диверсантов

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Если почитать Светлану Алексиевич "У войны не женское лицо", мы понимаем, что такая работа, как санитарки например, она ничем не легче, чем реально воевать. В современной армии, когда война идет при помощи дронов, высоких технологий, как раз женщины могут воевать очень спокойно", - считает Охотин.



Он привел пример того, когда женщины очень хорошо помогали обороне своей страны.



"Когда появилась эта новость, я вспомнил две вещи: американский плакат времен второй мировой "We can do it", а второе - это фотография Мерлин Монро, она же во время Второй мировой работала на заводе, который собирал самолеты. Если мы говорим о высокотехнологичной войне, я думаю, что женщина может так же хладнокровно уничтожать российских диверсантов, нажимая кнопку на компьютере", - подытожил политтехнолог.

Отметим, что женщины ряда профессий должны будут стать на военный учет. 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне соответствующих специальностей.

В Вооруженных силах Украины предоставили разъяснения о взятии женщин на военный учет.