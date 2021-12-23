Политтехнолог о военном учете для женщин: так же может хладнокровно уничтожать российских диверсантов
Политтехнолог Петр Охотин считает, что женщины могут спокойно воевать в современной армии
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Если почитать Светлану Алексиевич "У войны не женское лицо", мы понимаем, что такая работа, как санитарки например, она ничем не легче, чем реально воевать. В современной армии, когда война идет при помощи дронов, высоких технологий, как раз женщины могут воевать очень спокойно", - считает Охотин.
Он привел пример того, когда женщины очень хорошо помогали обороне своей страны.
"Когда появилась эта новость, я вспомнил две вещи: американский плакат времен второй мировой "We can do it", а второе - это фотография Мерлин Монро, она же во время Второй мировой работала на заводе, который собирал самолеты. Если мы говорим о высокотехнологичной войне, я думаю, что женщина может так же хладнокровно уничтожать российских диверсантов, нажимая кнопку на компьютере", - подытожил политтехнолог.
- Отметим, что женщины ряда профессий должны будут стать на военный учет. 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне соответствующих специальностей.
- В Вооруженных силах Украины предоставили разъяснения о взятии женщин на военный учет.
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