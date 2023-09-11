Полицию Киевщины возглавил генерал Анатолий Щадило
Руководителем областной полиции Киевской области стал генерал Анатолий Щадило. В свою очередь, его предшественник, Андрей Небитов, назначен на должность заместителя председателя Нацполиции Украины
Об этом сообщает Полиция Киевской области.
"Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу главу полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадила", - говорится в сообщении.
Назначение прошло в понедельник, 11 сентября. На мероприятии также присутствовали руководители Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Киевской областной прокуратуры, Киевской областной военной администрации и Киевского областного совета.
"Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", - отметил председатель Нацполиции.
Щадило в свою очередь отметил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания среды безопасности для граждан.
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