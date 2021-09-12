Полиция Закарпатья пересаживается на электросамокаты

Об этом сообщил начальник Управления патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин, информирует Еспресо.TV .



На опубликованных фото две женщины-патрульные позируют с самокатами, раму которых покрасили в цвета национального флага Украины.



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