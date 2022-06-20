Полиция задержала в Буче поклонника "русского мира"
Нацполиция задержала, а также оружие и боеприпасы, у поклонника "русского мира" в Буче
Об этом сообщает сайт национальной полиции.
"В ходе расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими на территории Киевской области, украинские оперативники получили информацию о жителе Бучи, который поддерживал оккупацию полуострова Крым и полномасштабное вторжение российских военных в Украину", – говорится в сообщении.
Злоумышленник – уроженец России, длительно проживавший в Украине. Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружена символика, указывающая на его приверженность "русскому меру".
В настоящее время задержанному инкриминируют незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
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