Полиция задержала в Буче поклонника "русского мира"

Об этом сообщает сайт национальной полиции.

"В ходе расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими на территории Киевской области, украинские оперативники получили информацию о жителе Бучи, который поддерживал оккупацию полуострова Крым и полномасштабное вторжение российских военных в Украину", – говорится в сообщении.

Злоумышленник – уроженец России, длительно проживавший в Украине. Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружена символика, указывающая на его приверженность "русскому меру".

В настоящее время задержанному инкриминируют незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.