Полиция задержала шестерых человек, которые пытались сорвать церемонию ко Дню государственного флага с участием Зеленского
В Черкасской области в отделение полиции забрали 6 человек, которые пытались сорвать мероприятия с участием президента Владимира Зеленского
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .
Группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем установления звуковой аппаратуры во время мероприятия. Они не выполняли требований полиции.
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"Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, проводили хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местное отделение полиции", - говорится в сообщении.
Полиция дает правовую оценку ситуации.
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