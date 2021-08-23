Полиция задержала шестерых человек, которые пытались сорвать церемонию ко Дню государственного флага с участием Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

Группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем установления звуковой аппаратуры во время мероприятия. Они не выполняли требований полиции.



Читайте также: Зеленский поднял государственный флаг в географическом центре Украины

"Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, проводили хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местное отделение полиции", - говорится в сообщении.



Полиция дает правовую оценку ситуации.