Полиция задержала одного из нападавших на помощника Венедиктовой
Правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили 7 февраля в Киеве
Об этом сообщает пресс- служба Министерства внутренних дел Украины.
Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали, говорится в сообщении.
34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Розыск его подельников продолжается.
- Напомним, в понедельник, 7 февраля, четверо неизвестных совершили нападение на советника генеральной прокурорши Украины Ирины Венедиктовой, мужчину госпитализировали.
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