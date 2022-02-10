Полиция задержала одного из нападавших на помощника Венедиктовой

Об этом сообщает пресс- служба Министерства внутренних дел Украины.

Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали, говорится в сообщении.

34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Розыск его подельников продолжается.