Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать дом на Херсонщине

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Отмечается, что гражданин был задержан, а в ходе осмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5.



Сейчас полицейские проводят осмотр домовладения подозреваемого на предмет выявления других запрещенных предметов. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что сегодня, 13 сентября, на Херсонщине мужчина забаррикадировался в доме и угрожал его взорвать.