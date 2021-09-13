Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать дом на Херсонщине
На Херсонщине в ходе длительных переговоров со злоумышленником полицейским удалось убедить мужчину отдать гранату
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что гражданин был задержан, а в ходе осмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5.
Сейчас полицейские проводят осмотр домовладения подозреваемого на предмет выявления других запрещенных предметов. Продолжаются следственные действия.
- Напомним, что сегодня, 13 сентября, на Херсонщине мужчина забаррикадировался в доме и угрожал его взорвать.
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