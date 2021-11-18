Полиция задержала людей, планировавших покушение на министра аграрной политики Лещенко

Об этом Монастырский сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



По его словам, в полицию поступила информация, что гражданка Украины искала киллера для совершения заказного убийства гражданина Украины, который был коллектором и должен был выбивать долги, однако не выполнил обязательства. В ходе проверки обнаружили еще одного заказчика - основного, являющегося гражданином США.



Заказчики выразили пожелание убить жертву, поэтому полиция сымитировала его убийство и прислала заказчикам фото "трупа", а также видео якобы похорон.



После этого заказа американец и украинка обратились за следующим, касающимся нанесения физического вреда Роману Лещенко.



"Вчера, 17 ноября, была встреча заказчиков и киллера. Был дан задаток в размере 20 тыс. долларов", - сказал Монастырский.



Попытка убийства связана непосредственно с деятельностью Лещенко в 2018 году, еще до занятия им какой-либо государственной должности.



Отмечается, основной мотив – это деньги, которые Лещенко якобы в 2018 году не вернул гражданину США.



Сам Лещенко подчеркнул, что его ничего с этим человеком не связывает и что тот занимался мошенничеством с семенами для посева.



Убить Лещенко должны были, когда американец уже прибыл бы в США.



"Статьи, по которым будет объявлено подозрение, особенно тяжелы. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд", - заявил министр.



Гражданину США и его доверенному лицу сообщено о подозрении в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115; ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 УК Украины). Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.



По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, заказчики - гражданка Украины и гражданин США - находятся в изоляторе временного содержания.



Сам Роман Лещенко заявил, что никак не реагировал на шантаж и манипуляции и защищал свою деловую репутацию исключительно в правовой плоскости.



"Манипуляции, медийные атаки, шантаж, который осуществлялся разными лицами, я на них никак не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов", - сказал Лещенко.



Он подчеркнул, что запугивания и убийства не будут иметь результата, и все равно заказчики понесут ответственность за совершенное.



"Я просто хочу сказать следующее: если кто-то считает, что какие-либо угрозы, покушение шантаж или физическое устранение министра аграрной политики позволит избежать юридической ответственности, то я глубоко вас хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе, поскольку все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии государственного земельного кадастра - все это находится в правоохранительных органах. И устраняя, запугивая, вы ничего не добьетесь", - подчеркнул Лещенко.



Также он напомнил, что в январе давал интервью изданию Kyiv Post, в котором очертил свою позицию по угрозам.



В материале говорится, что "американский фермер обвинил Романа Лещенко в якобы краже 250 тысяч долларов. Лещенко обвинение отверг. Он сказал, что американец Курт Грошанс совершил гораздо худшее преступление, за что его посадят."



Бывшие партнеры по бизнесу начали работать вместе в 2018 году: Грошанс приехал в Украину, чтобы выращивать зерновые культуры, Лещенко нанял управлять бизнесом. Через полгода Лещенко ушел из компании.



Впоследствии Лещенко заявил, что компания уклонялась от налогов и контрабандно перевозила генетически модифицированные семена из США в Украину для выращивания здесь. А Грошанс обиделся на его уход и обвинения и решил навредить ему, требуя денег. По его словам, американец подал судебный иск и угрожал ему оглаской только после того, как он стал государственным чиновником. До этого "угрозы" ему посылали только неофициально через электронные письма, мессенджеры и личные встречи.

Как сообщалось ранее, полицейскому, подозреваемому в убийстве патрульного в Рубежном, сообщили о подозрении.