Полиция задержала людей, планировавших покушение на министра аграрной политики Лещенко
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция задержала людей, которые планировалих покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко
Об этом Монастырский сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
По его словам, в полицию поступила информация, что гражданка Украины искала киллера для совершения заказного убийства гражданина Украины, который был коллектором и должен был выбивать долги, однако не выполнил обязательства. В ходе проверки обнаружили еще одного заказчика - основного, являющегося гражданином США.
Заказчики выразили пожелание убить жертву, поэтому полиция сымитировала его убийство и прислала заказчикам фото "трупа", а также видео якобы похорон.
После этого заказа американец и украинка обратились за следующим, касающимся нанесения физического вреда Роману Лещенко.
"Вчера, 17 ноября, была встреча заказчиков и киллера. Был дан задаток в размере 20 тыс. долларов", - сказал Монастырский.
Попытка убийства связана непосредственно с деятельностью Лещенко в 2018 году, еще до занятия им какой-либо государственной должности.
Отмечается, основной мотив – это деньги, которые Лещенко якобы в 2018 году не вернул гражданину США.
Сам Лещенко подчеркнул, что его ничего с этим человеком не связывает и что тот занимался мошенничеством с семенами для посева.
Убить Лещенко должны были, когда американец уже прибыл бы в США.
"Статьи, по которым будет объявлено подозрение, особенно тяжелы. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд", - заявил министр.
Гражданину США и его доверенному лицу сообщено о подозрении в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115; ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 УК Украины). Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.
По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, заказчики - гражданка Украины и гражданин США - находятся в изоляторе временного содержания.
Сам Роман Лещенко заявил, что никак не реагировал на шантаж и манипуляции и защищал свою деловую репутацию исключительно в правовой плоскости.
"Манипуляции, медийные атаки, шантаж, который осуществлялся разными лицами, я на них никак не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов", - сказал Лещенко.
Он подчеркнул, что запугивания и убийства не будут иметь результата, и все равно заказчики понесут ответственность за совершенное.
"Я просто хочу сказать следующее: если кто-то считает, что какие-либо угрозы, покушение шантаж или физическое устранение министра аграрной политики позволит избежать юридической ответственности, то я глубоко вас хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе, поскольку все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии государственного земельного кадастра - все это находится в правоохранительных органах. И устраняя, запугивая, вы ничего не добьетесь", - подчеркнул Лещенко.
Также он напомнил, что в январе давал интервью изданию Kyiv Post, в котором очертил свою позицию по угрозам.
В материале говорится, что "американский фермер обвинил Романа Лещенко в якобы краже 250 тысяч долларов. Лещенко обвинение отверг. Он сказал, что американец Курт Грошанс совершил гораздо худшее преступление, за что его посадят."
Бывшие партнеры по бизнесу начали работать вместе в 2018 году: Грошанс приехал в Украину, чтобы выращивать зерновые культуры, Лещенко нанял управлять бизнесом. Через полгода Лещенко ушел из компании.
Впоследствии Лещенко заявил, что компания уклонялась от налогов и контрабандно перевозила генетически модифицированные семена из США в Украину для выращивания здесь. А Грошанс обиделся на его уход и обвинения и решил навредить ему, требуя денег. По его словам, американец подал судебный иск и угрожал ему оглаской только после того, как он стал государственным чиновником. До этого "угрозы" ему посылали только неофициально через электронные письма, мессенджеры и личные встречи.
- Как сообщалось ранее, полицейскому, подозреваемому в убийстве патрульного в Рубежном, сообщили о подозрении.
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