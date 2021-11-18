Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Полиция задержала людей, планировавших покушение на министра аграрной политики Лещенко

Полиция задержала людей, планировавших покушение на министра аграрной политики Лещенко

18 ноября, 2021 четверг
17:44
Криминал

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция задержала людей, которые планировалих покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко

Об этом Монастырский сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

По его словам, в полицию поступила информация, что гражданка Украины искала киллера для совершения заказного убийства гражданина Украины, который был коллектором и должен был выбивать долги, однако не выполнил обязательства. В ходе проверки обнаружили еще одного заказчика - основного, являющегося гражданином США.

Заказчики выразили пожелание убить жертву, поэтому полиция сымитировала его убийство и прислала заказчикам фото "трупа", а также видео якобы похорон.

После этого заказа американец и украинка обратились за следующим, касающимся нанесения физического вреда Роману Лещенко.

"Вчера, 17 ноября, была встреча заказчиков и киллера. Был дан задаток в размере 20 тыс. долларов", - сказал Монастырский.

Попытка убийства связана непосредственно с деятельностью Лещенко в 2018 году, еще до занятия им какой-либо государственной должности.

Отмечается, основной мотив – это деньги, которые Лещенко якобы в 2018 году не вернул гражданину США.

Сам Лещенко подчеркнул, что его ничего с этим человеком не связывает и что тот занимался мошенничеством с семенами для посева.

Убить Лещенко должны были, когда американец уже прибыл бы в США.

"Статьи, по которым будет объявлено подозрение, особенно тяжелы. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд", - заявил министр.

Гражданину США и его доверенному лицу сообщено о подозрении в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115; ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 УК Украины). Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.

По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, заказчики - гражданка Украины и гражданин США - находятся в изоляторе временного содержания.

Сам Роман Лещенко заявил, что никак не реагировал на шантаж и манипуляции и защищал свою деловую репутацию исключительно в правовой плоскости.

"Манипуляции, медийные атаки, шантаж, который осуществлялся разными лицами, я на них никак не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов", - сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что запугивания и убийства не будут иметь результата, и все равно заказчики понесут ответственность за совершенное.

"Я просто хочу сказать следующее: если кто-то считает, что какие-либо угрозы, покушение шантаж или физическое устранение министра аграрной политики позволит избежать юридической ответственности, то я глубоко вас хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе, поскольку все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии государственного земельного кадастра - все это находится в правоохранительных органах. И устраняя, запугивая, вы ничего не добьетесь", - подчеркнул Лещенко.

Также он напомнил, что в январе давал интервью изданию Kyiv Post, в котором очертил свою позицию по угрозам.

В материале говорится, что "американский фермер обвинил Романа Лещенко в якобы краже 250 тысяч долларов. Лещенко обвинение отверг. Он сказал, что американец Курт Грошанс совершил гораздо худшее преступление, за что его посадят."

Бывшие партнеры по бизнесу начали работать вместе в 2018 году: Грошанс приехал в Украину, чтобы выращивать зерновые культуры, Лещенко нанял управлять бизнесом. Через полгода Лещенко ушел из компании.

Впоследствии Лещенко заявил, что компания уклонялась от налогов и контрабандно перевозила генетически модифицированные семена из США в Украину для выращивания здесь. А Грошанс обиделся на его уход и обвинения и решил навредить ему, требуя денег. По его словам, американец подал судебный иск и угрожал ему оглаской только после того, как он стал государственным чиновником. До этого "угрозы" ему посылали только неофициально через электронные письма, мессенджеры и личные встречи.

  • Как сообщалось ранее, полицейскому, подозреваемому в убийстве патрульного в Рубежном, сообщили о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Денис Монастирский
Читайте также:
Північний потік-2
title.author Виталий Портников
17 ноября, 2021 среда
Виталий Портников: У "Северного потока-2" опять проблемы
Сауль Альварес
17 ноября, 2021 среда
Самый лучший боксер мира перепрыгнет через категорию и сразится за титул, которым владел Усик
17 ноября, 2021 среда
Кабмин назначил главу Национальной службы здоровья
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.37
    Покупка 26.37
    Продажа 26.63
  • EUR
    Покупка 29.82
    Продажа 30.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
18 ноября
19:32
ООС
Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Нью-Йорка и Марьинки
19:11
"Ворскла" устроила масштабную акцию для вакцинированных фанатов, дарят 5 тыс. билетов на матч УПЛ
19:05
Режиссер Шон Пенн пообщался с украинскими военными в зоне ООС и планирует снять фильм об Украине
19:02
До конца 2022 года на всех автодорогах Украины появится мобильный интернет, - Минфицры
18:51
Алексис Санчез
"Интер" потерял еще одного звездного футболиста перед матчем против "Шахтера" в ЛЧ
18:51
Словакия ввела карантин для невакцинированных
18:02
До сих пор держу руку на сердце во время гимна - чемпион мира по футболу, отказавшийся от украинского гражданства
17:48
В Греции во время учений разбился истребитель F-16
17:42
Верховная Рада
Загорелась система для голосования: Рада прекратила внеочередное заседание
17:42
Пен Шуай
Экс-первая ракетка мира пропала после того, как обвинила влиятельного политика в сексуальном насилии. Все подробности истории
17:34
Путин заявил, что ситуация в Украине далека от разрешения и обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений
17:26
ПриватБанк
"Вам доступна выплата COVID-19": ПриватБанк предупредил о мошеннической схеме
17:16
путин
Путин обвинил НАТО в военной активности у российских границ и "удручающей ситуации" в отношениях
17:00
Гео Лерос
Леросу избрали меру пресечения в виде личного обязательства
16:59
Тренер "Баварии" рассказал, как относится к невакцинированным футболистам
16:59
ЕС
ЕС пока не готов предоставить Украине европейскую перспективу, - Матернова
16:53
Совет повторно принял закон о работе Фонда гарантирования
16:51
Расстрелы на Майдане: суд разрешил допросить экс-беркутовцев по видеосвязи
16:26
"Челси" решил заплатить за 17-летнего футболиста "Барселоны" 50 млн евро
16:26
"Укрэксимбанк" проверяет выдачу кредита, которую расследовали журналисты "Схем"
16:21
Apple
Apple начнет продавать пользователям запчасти для iPhone и Mac
16:07
Евросоюз обновил "зеленый список" стран: Украины в нем нет
15:58
Украинцев предупредили о шторме 19 ноября
15:54
Ирина Венедиктова
Материалы Bellingcat приобщат к расследованию ДБР по вагнеровцам
15:53
Верховная Рада
Рада приняла закон об оптимизации государственных реестров
15:49
Великобритания анонсировала публичное расследование смерти женщины от российского военного яда "Новичок"
15:39
Усик получил от Фьюри предложение сорвать реванш с Джошуа
15:26
Илья Кива
Кива сдал наградное оружие
15:21
"Измена военно-политического руководства": журналистка Янина Соколова обнародовала новые документы о "Вагнергейте". Говорит, что подбросили под офис
15:14
Рада приняла за основу социальную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы
15:09
Конкурент Беленюка по сборной Украины отреагировал на информацию об изменении гражданства
15:06
Дмитрий Песков
Войска РФ у границ Украины: у Путина уверяют, что "Россия ни для кого не представляет угрозы"
14:59
Из Ирака в Минск вылетел самолет, чтобы забрать мигрантов
14:44
Глава Фонда госимущества подал в отставку по собственному желанию
14:34
Владимир Зеленский
В Украине ввели санкции СНБО против сотрудников спецслужб РФ: в список попали 28 человек
14:34
Украинскими футбольными арбитрами будет руководить лучший рефери мира
14:23
В Украине поймали агента РФ: собирал информацию об украинских спецслужбах и военных объектах
14:12
Беларусь заявила об обнаружении COVID-19 среди мигрантов на границе с Польшей
14:07
Виктор Ляшко
"Безопасного курения не существует": Ляшко призвал принять "антитабачный" закон
14:03
Анита Серегина
Украинка впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по карате
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV