Полиция задержала группу мошенников, присвоивших более 20 млн грн под видом заказов для военных
Нацполиция разоблачила организованную группу мошенников, которые присвоили более 20 млн грн под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для военных
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей. Полицейские уже установили членов преступной группы, среди которых организатор и трое сообщников.
Злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за границы и продажу квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины.
"Впрочем, получив подписку за "заказ", который якобы должен был доставляться из-за границы, злоумышленники исчезали, ведь не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих", - рассказали в полиции.
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.
Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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