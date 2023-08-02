Полиция задержала группу мошенников, присвоивших более 20 млн грн под видом заказов для военных

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей. Полицейские уже установили членов преступной группы, среди которых организатор и трое сообщников.

Злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за границы и продажу квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины.

"Впрочем, получив подписку за "заказ", который якобы должен был доставляться из-за границы, злоумышленники исчезали, ведь не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих", - рассказали в полиции.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.