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Полиция задержала группу мошенников, присвоивших более 20 млн грн под видом заказов для военных

2 августа, 2023 среда
18:17
Криминал

Нацполиция разоблачила организованную группу мошенников, которые присвоили более 20 млн грн под видом продажи автомобилей и квадрокоптеров для военных

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Проведено 22 обыска на территории Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областей. Полицейские уже установили членов преступной группы, среди которых организатор и трое сообщников.

Злоумышленники в интернете предлагали доставку автомобилей из-за границы и продажу квадрокоптеров для нужд Вооруженных Сил Украины.

"Впрочем, получив подписку за "заказ", который якобы должен был доставляться из-за границы, злоумышленники исчезали, ведь не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Таким образом они присвоили деньги волонтеров и военнослужащих", - рассказали в полиции.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 2 августа стало известно, что перед судом предстанут шесть буковинцев, причастных к ряду уголовных правонарушений, среди которых – несанкционированное изменение информации в ЭВМ и легализация имущества, полученного незаконным путем.
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