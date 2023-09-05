Полиция задержала двух человек, повредивших экскаватором Великую китайскую стену
В Китае задержаны два человека, которые, вероятно, повредили экскаватором часть Великой китайской стены в северной провинции Шаньси
Об этом пишет CNN.
Местные власти сообщили, что 24 августа они получили сообщение о том, что в городке Янцяньхе образовалась щель в стене.
После расследования полиция установила, что 38-летний мужчина и 55-летняя женщина воспользовались экскаватором, чтобы пробить стену для создания короткого пути для прохода. Так они нанесли непоправимый ущерб целостности этой части постройки.
Полиция сообщила, что расследование продолжается.
Эта территория, известная как 32 Большая стена, является одной из уцелевших полных стен и сторожевых башен времен династии Мин (1368-1644). В 1987 году Большая стена была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 38.03
- EUR Покупка 40.41Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное