Полиция задержала двух человек, повредивших экскаватором Великую китайскую стену

Об этом пишет CNN.

Местные власти сообщили, что 24 августа они получили сообщение о том, что в городке Янцяньхе образовалась щель в стене.

После расследования полиция установила, что 38-летний мужчина и 55-летняя женщина воспользовались экскаватором, чтобы пробить стену для создания короткого пути для прохода. Так они нанесли непоправимый ущерб целостности этой части постройки.

Полиция сообщила, что расследование продолжается.

Эта территория, известная как 32 Большая стена, является одной из уцелевших полных стен и сторожевых башен времен династии Мин (1368-1644). В 1987 году Большая стена была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.