Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в прямом эфире единого телемарафона.

По данным Клименко, в настоящее время подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 удерживаемых, которых оккупанты выпустили из Херсонского СИЗО при отступлении из города. Для установки и задержания всех беглецов полиция работает по всей территории государства.

"Действительно, были найдены сегодня на территории херсонского СИЗО личные дела этих заключенных, эта информация была передана подразделениям Нацполиции, на блокпосты, чтобы мы этих людей в ближайшие часы и дни могли вернуть в места лишения свободы", - добавил он.

Заместитель министра внутренних дел Евгения Енин сообщил, что оккупанты во время побега выпустили более 400 задержанных из Херсонского СИЗО.

В октябре ДБР сообщило о подозрении в измене и коллаборационизме руководству Херсонской "Северной исправительной колонии №90", работники которой ранее фигурировали по делу о массовом избиении заключенных.

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