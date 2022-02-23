Полиция выезжала в дом Медведчука для проверки сообщения о вывозе оружия
Полиция выезжала в особняк нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука 21 февраля из-за информации о вывозе оружия
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич в комментарии Укринформу.
“Мы приехали проверять. Это не связано с господином Медведчуком, но мы знаем, что он имеет определенные ограничения и должен находиться по месту жительства. Была информация, что у неизвестных лиц находится оружие”, - сказал он.
Фацевич добавил, что полиция проверила сообщения об оружии, и эта информация не подтвердилась.
- Напомним, 21 февраля 2022 года журналисты проекта "Следствие.Инфо" заметили полицию возле дома кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом по делу о госизмене.
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