Полиция выезжала в дом Медведчука для проверки сообщения о вывозе оружия

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич в комментарии Укринформу.



“Мы приехали проверять. Это не связано с господином Медведчуком, но мы знаем, что он имеет определенные ограничения и должен находиться по месту жительства. Была информация, что у неизвестных лиц находится оружие”, - сказал он.



Фацевич добавил, что полиция проверила сообщения об оружии, и эта информация не подтвердилась.

Напомним, 21 февраля 2022 года журналисты проекта "Следствие.Инфо" заметили полицию возле дома кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом по делу о госизмене.