Полиция Винницы задержала мужчину, запускавшего пиротехнику в новогоднюю ночь

Об этом сообщили в отделе Национальной полиции Украины в Винницкой области.

1 января правоохранители Винницы задержали мужчину, который около 00:30 запускал пиротехнику.

Отмечается, что 45-летний виннитчанин использовал салюты, его идентифицировали и доставили в отдел полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 296 ККУ (хулиганство), санкция предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет.

30 декабря спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева напомнила о запрете на использование пиротехники, призвав украинцев подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить о взрывах снарядов.

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