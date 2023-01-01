Полиция Винницы задержала мужчину, запускавшего пиротехнику в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января правоохранители задержали винничанина, решившего запустить фейерверки по случаю Нового года, ему грозит до пяти лет за решеткой
Об этом сообщили в отделе Национальной полиции Украины в Винницкой области.
1 января правоохранители Винницы задержали мужчину, который около 00:30 запускал пиротехнику.
Отмечается, что 45-летний виннитчанин использовал салюты, его идентифицировали и доставили в отдел полиции.
Мужчине сообщили о подозрении по ст. 296 ККУ (хулиганство), санкция предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет.
- 30 декабря спикер Национальной полиции Украины Марьяна Рева напомнила о запрете на использование пиротехники, призвав украинцев подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить о взрывах снарядов.
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