Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Полиция Вены усиливает патрулирование: возможны террористические атаки исламистов на церкви

Полиция Вены усиливает патрулирование: возможны террористические атаки исламистов на церкви

15 мартa, 2023 среда
13:49
Мир

Правоохранители в столице Австрии Вены усилят патрулирование, предупреждая о возможных террористических актах исламистов в церквях

Об этом пишут в SkyNews.

Представители полиции в Вене утверждали, что на улицах будет больше вооруженных полицейских после того, как разведка предположила, что исламисты планировали террористическое нападение на церкви.

"Существует неспецифическая угроза нападения на церкви", – написала в твиттере полиция австрийской столицы.

"Если будет существовать конкретная опасность для населения в конкретном месте, полиция Вены немедленно предупредит об этом всеми доступными каналами", – добавили в полиции.

Они заявили, что разведывательная служба страны получила информацию о том, что "планируется нападение по исламистскому мотиву".

"Вооруженные полицейские в бронежилетах и шлемах будут более заметными, а также будут проверять дорожное движение", - сообщил Радио Вена представитель полиции.

  • Напомним, по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате теракта 27 января в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме
  • На следующий день произошел второй теракт в Иерусалиме в сутки: 28 января в городе Давида, Иерусалим, произошла стрельба: из-за предполагаемого террористического акта двое мужчин получили ранения.
  • 30 января в Пакистане у мечети в Пешаваре произошел теракт : взрыв в мечети совершил террорист-смертник во время молитвы, погибли не менее 100 человек.
  • Вечером 9 марта в немецком Гамбурге стрелок открыл огонь по членам организации Свидетели Иеговы . Погибли 8 человек, среди пострадавших гражданка Украины/
теракт
Австрия
исламисты
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі у (в центрі) бою проти Дерека Чісори
13 мартa, 2023 понедельник
Самый влиятельный промоутер мира разоблачил план Фьюри с ультиматумом относительно призовых Усика
НАТО
14 мартa, 2023 вторник
Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции, - Reuters
дрон MQ-9 Reaper
15 мартa, 2023 среда
Посол РФ после инцидента из БПЛА заявил о нежелании конфронтации из США, но американской авиации "нечего делать у российской границы"
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.15
    Покупка 38.15
    Продажа 38.91
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
15 мартa
14:47
Руководитель Rheinmetall рассказал детали о строительстве танкового завода в Украине
14:43
В Турции сделали заявление о возможном пропуске кораблей США, которые заберут сбитый над Черным морем БПЛА
14:29
Корректирующая огня, которая "наводила" ракеты РФ на пункты выдачи резинопомощи в Харькове, проведет 15 лет за решеткой
14:29
Россия заявила, что нашла на нефтепроводе "Дружба" взрывчатку, сброшенную с дронов
14:08
OPINION
Играя в жертву
13:56
Александр Петраков
Петраков уговорил форварда "Баварии" выступать за сборную Армении
13:56
"Долг Януковича" в $3 млрд: Верховный Суд Британии принял решение в пользу Украины
13:46
Эксклюзив
Хаос и неорганизованность в российской армии добавляют надежды на успешное контрнаступление ВСУ, - военный эксперт Киричевский
13:24
Олег Верняев
Суд изменил приговор по дисквалификации олимпийского чемпиона по Украине
13:24
Украина "зерновым коридором" отправила для экспорта 24,4 миллиона тонн агропродукции
13:07
Свет
В некоторых областях могут отключить электроэнергию при увеличении потребления, - Укрэнерго
13:02
В Крыму произошел пожар, вероятно, горит бывший железорудный комбинат, - СМИ
12:59
В Белом доме заявили, что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем
12:56
Украинские воины на Бахмутском направлении приземлили российский самолет
12:51
Британские и немецкие истребители перехватили российский самолет вблизи Эстонии, - BBC
12:43
Украинский экс-чемпион выступит в андеркарде боя самого богатого боксера мира
12:43
Несколько стран готовы предоставить Украине истребители МиГ-29, – представитель правительства Польши
12:29
Задержан экс-сотрудник СБУ, который призвал коллег дезертировать
12:27
СМИ показали, как российский Су-27 атаковал беспилотник США
12:22
Молдова
До 2030 года РФ планировала установить политический контроль над Молдовой, - расследование
12:20
Пентагон
В Пентагоне спрогнозировали тяжелые бои в Украине весной и летом
12:12
NASA разрабатывает "космический буксир" для уничтожения МКС
12:05
Инцидент со сбитым Россией беспилотником США сигнализирует о готовности Путина к расширению конфликта, – Данилов
12:04
Свитолина
Свитолина объяснила, почему она против бойкота соревнований с участием россиян и белорусов
12:02
Эксклюзив
Снижение цен на основные продукты для ВСУ позволило сэкономить более 6 млрд грн, - журналист Николов
12:01
OPINION
"Сбитые летчики" воюют с беспилотниками
11:58
СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев
11:54
Министерство обороны Украины
При Минобороны создали Департамент по предотвращению коррупции
11:52
Эксклюзив
Карта боевых действий за период с 9 по 15 марта. Адская крепость Бахмут горит по периметру, но держит удар
11:41
Обновлено
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова, разрушения потерпел интернат
11:33
Дания создаст фонд на $1 млрд для предоставления военной, гражданской и бизнес-помощи Украине
11:27
Оккупанты в Крыму провели обыски у активиста и журналиста Османова
11:26
В Раде заявили, что в некоторых регионах Украины можно завершить отопительный сезон 20 марта
11:09
На Житомирщине и Киевщине возможны непродолжительные отключения света из-за ремонта сетей, – Минэнерго
11:08
ФИФА утвердила формат отбора на первый клубный ЧМ в новом формате
10:24
F-16
Сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16, — Politico
10:06
OPINION
Почему Дели согласился на нефтяной потолок цен
09:59
Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
09:29
Британская разведка указала на признаки нового "железного занавеса" в РФ
09:25
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине 15 марта: цены на доллар, евро, злотый
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV