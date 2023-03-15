Полиция Вены усиливает патрулирование: возможны террористические атаки исламистов на церкви

Об этом пишут в SkyNews.

Представители полиции в Вене утверждали, что на улицах будет больше вооруженных полицейских после того, как разведка предположила, что исламисты планировали террористическое нападение на церкви.

"Существует неспецифическая угроза нападения на церкви", – написала в твиттере полиция австрийской столицы.

"Если будет существовать конкретная опасность для населения в конкретном месте, полиция Вены немедленно предупредит об этом всеми доступными каналами", – добавили в полиции.

Они заявили, что разведывательная служба страны получила информацию о том, что "планируется нападение по исламистскому мотиву".

"Вооруженные полицейские в бронежилетах и шлемах будут более заметными, а также будут проверять дорожное движение", - сообщил Радио Вена представитель полиции.