Полиция Вены усиливает патрулирование: возможны террористические атаки исламистов на церкви
Правоохранители в столице Австрии Вены усилят патрулирование, предупреждая о возможных террористических актах исламистов в церквях
Об этом пишут в SkyNews.
Представители полиции в Вене утверждали, что на улицах будет больше вооруженных полицейских после того, как разведка предположила, что исламисты планировали террористическое нападение на церкви.
"Существует неспецифическая угроза нападения на церкви", – написала в твиттере полиция австрийской столицы.
"Если будет существовать конкретная опасность для населения в конкретном месте, полиция Вены немедленно предупредит об этом всеми доступными каналами", – добавили в полиции.
Они заявили, что разведывательная служба страны получила информацию о том, что "планируется нападение по исламистскому мотиву".
"Вооруженные полицейские в бронежилетах и шлемах будут более заметными, а также будут проверять дорожное движение", - сообщил Радио Вена представитель полиции.
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