Полиция: в Харькове за сутки "минировали" 234 объекта

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"13 января в течение дня на электронные ящики правоохранительных органов поступило несколько писем о заложении взрывчатки в торговых центрах, школах и районном суде по улице Валентиновской", - говорится в сообщении.



По адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС и медики.



Правоохранители осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение, откуда эвакуировали 4450 учеников и персонал.

Напомним, в течение новогодних праздников в полицию поступило более 130 сообщений о заминировании.