Полиция: в Харькове за сутки "минировали" 234 объекта
В четверг, 13 января, полиция Харькова проверила 234 объекта, которые "заминировали" неизвестные. Взрывоопасные вещества правоохранители не обнаружили
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"13 января в течение дня на электронные ящики правоохранительных органов поступило несколько писем о заложении взрывчатки в торговых центрах, школах и районном суде по улице Валентиновской", - говорится в сообщении.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС и медики.
Правоохранители осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение, откуда эвакуировали 4450 учеников и персонал.
- Напомним, в течение новогодних праздников в полицию поступило более 130 сообщений о заминировании.
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