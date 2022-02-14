Полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ

Об этом Клименко написал в Facebook.



Глава Нацполиции пояснил, что в течение недели произойдет:

увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;

развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;

взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Такие меры предпринимаются для того, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности украинских граждан.



"Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!" – написал Клименко.