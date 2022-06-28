Полиция Техаса нашла грузовик с полусотней трупов
В Техасе в грузовике с прицепом обнаружили по меньшей мере 46 погибших мигрантов, еще 16 нуждаются в медицинской помощи
Об этом сообщает The Guardian.
Транспортное средство было найдено на удаленной дороге на юго-западе Сан-Антонио, рядом с железнодорожными путями. Судя по картам, это место находится в 943 км от границы с Мексикой и, по предварительной версии, погибшие были мигрантами. Прибывшие правоохранители обнаружили тело на земле возле трейлера и частично открытые ворота трейлера.
По словам начальника пожарной охраны Чарльза Худа, шестнадцать человек были доставлены в больницу с обезвоживанием из-за высокой температуры воздуха внутри транспортного средства, из них 12 взрослых и четверо детей. В трейлере не было ни воды, ни кондиционера. При этом 46 женщин, мужчин и подростков скончались от теплового удара внутри автомобиля.
Сообщается, что люди из грузовика были частью вероятной попытки контрабанды для тех, кто пытался въехать в Соединенные Штаты. Расследование проводилось Службой внутренней безопасности США.
Инцидент в Техасе может оказаться величайшей смертельной трагедией в судьбе тысяч людей, погибших при попытке пересечь границу США из Мексики за последние десятилетия.
"Этот инцидент подчеркивает необходимость преследовать многомиллиардную криминальную индустрию контрабанды, которая охотится за мигрантами и приводит к большому количеству смертей невинных людей", – говорится в заявлении президента.
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