Полиция сообщила об угрозе убийством нардепу, СМИ пишут о Вирастюке
11 октября в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату угрожали убийством
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Полицейские установили, что звонивший нардепу нарушитель находится в городе Николаев.
Местная полиция доставила его для дачи объяснений в участок.
Злоумышленником оказался парень 2002 года рождения. Полицейские выясняют мотивы и обстоятельства.
Возбуждено дело по статье - "угроза убийством". Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет.СМИ ( УП, РБК-Украина, Обозреватель) со ссылкой на источники пишут, что угрожали нардепу-"слуге" Василию Вирастюку.
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