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Полиция сообщила об угрозе убийством нардепу, СМИ пишут о Вирастюке

11 октября, 2021 понедельник
14:00
Криминал

11 октября в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату угрожали убийством

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Полицейские установили, что звонивший нардепу нарушитель находится в городе Николаев.

Местная полиция доставила его для дачи объяснений в участок.

Злоумышленником оказался парень 2002 года рождения. Полицейские выясняют мотивы и обстоятельства.

Возбуждено дело по статье - "угроза убийством". Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет.

СМИ ( УП, РБК-Украина, Обозреватель) со ссылкой на источники пишут, что угрожали нардепу-"слуге" Василию Вирастюку.

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Верховная Рада
Василий Вирастюк
Слуга народу
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