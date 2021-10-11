Полиция сообщила об угрозе убийством нардепу, СМИ пишут о Вирастюке

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Полицейские установили, что звонивший нардепу нарушитель находится в городе Николаев.



Местная полиция доставила его для дачи объяснений в участок.

Злоумышленником оказался парень 2002 года рождения. Полицейские выясняют мотивы и обстоятельства.

Возбуждено дело по статье - "угроза убийством". Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет.

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