Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Полиция сообщила о подозрениях 15 террористам "ДНР", воевавшим против Украины

Полиция сообщила о подозрениях 15 террористам "ДНР", воевавшим против Украины

12 августа, 2021 четверг
16:29
война с Россией ДНР

Следователи полиции Донецкой области заочно объявили о подозрении 15 главарям и террористам "ДНР"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе расследования установлено, что с ноября 2014 года 15 представителей НВФ "седьмой бригады Армейского корпуса ДНР" занимали высокие должности в подразделении.

Террористы воевали против украинского войска на Дебальцевском направлении.

Двое из них - российские оккупанты.

Статья - "Участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований".
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

полиция
сообщение о подозрении
Читайте также:
Наталка Діденко
10 августа, 2021 вторник
Дожди с грозами и жара: прогноз от синоптика Натальи Диденко на 11 августа
Фірташ
10 августа, 2021 вторник
"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
Майя Санду
11 августа, 2021 среда
Санду встретилась с Козаком: обсудили Приднестровье, представитель РФ заявил о "внутреннем конфликте"
Киев
+27
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.69
    Покупка 26.69
    Продажа 26.92
  • EUR
    Покупка 31.25
    Продажа 31.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
12 августа
19:04
Госдеп США
США в ОБСЕ поддержали "Крымскую платформу"
18:51
Талибан сообщил о захвате Кандагара в Афганистане
18:37
РНБО
Данилов: СНБО готовит заседание по сохранению лесов
18:35
В Киеве начался фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2021
18:30
Предстоятель ПЦУ Епифаний поехал на 60-летие рукоположения патриарха Варфоломея во диакона
18:17
Лионель Месси
Месси провел свою первую тренировку в ПСЖ. Видео
18:13
Михаил Федоров
Федоров заявил, что в этом году в Украине покроют интернетом четыре международные трассы
18:11
ООС
Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военній
18:06
Проблема не в изменениях климата, а в том, как быстро эти изменения происходят, - метеоролог
17:55
С оружием и техникой: СБУ начинает масштабные учения на Донетчине и Луганщине
17:50
Молдавская рта примет участие в параде ко Дню Независимости Украины
17:50
Министр обороны Украины Андрей Таран
Таран: На параде ко Дню Независимости откажемся от советских традиций
17:31
карантин
Грузия усиливает карантин, в частности на три недели останавливают общественный транспорт
17:29
Минцифры переведет в онлайн 29 админуслуг в сфере экологии
17:23
Министерство иностранных дел Украины
"РФ пытается переложить ответственность": МИД о призыве Кремля к миру заставить Украину завершить войну на Донбассе
17:09
Николай Чаус
ВАКС рассмотрит апелляцию на домашний арест Чауса 16 августа
16:58
Георгий Бущан
Вы заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать, - вратарь Бущан трогательно попрощался с Шевченко
16:57
Из-за съемок: в центре Киева ограничат движение транспорта на три дня
16:56
Антимонопольный комитет оштрафовал три компании на 45 млн грн за сговор на ремонте дорог
16:48
В Турции начались наводнения: 6 человек погибли
16:35
И за Хруслинская: Моя Украина
16:34
Ввозили в Украину наркотики под видом лекарств и косметики: СБУ разоблачила наркокурьеров
16:30
порт
Внешний товарооборот Украины за семь месяцев вырос на треть до $72,6 млрд, - Гостаможня
16:30
Пожары в Греции: уничтожено почти 85 тыс. га земли
16:28
Талашко vs Alyona Alyona
Талашко vs Alyona Alyona: почему украинцы попадают в ценностные клинчи?
16:22
Нассер Аль-Хелайфи и Лионель Месси
Наши новички стоят 400-500 млн евро, а мы взяли их бесплатно, - президент ПСЖ
16:12
Лавров
Глава МИД РФ Лавров приехал в оккупированный Крым на молодежный форум
16:00
деоккупация Крыма
Отдельный вид военных преступлений: Украина передаст Международному уголовному суду данные об уничтожении оккупантами культурного наследия в Крыму
15:52
белорускалий
10% экспорта: Литва прекратит транзит удобрений "Беларуськалия" из-за санкций против режима Лукашенко
15:44
Инфографика
Артем Довбик
Рейтинг ФИФА: Сборная Украины неожиданно потеряла позицию после успеха на Евро-2020
15:40
COVID-19
Показатели COVID-госпитализации превышены в двух областях Украины
15:38
В Украине с 1 ноября появятся обновленные дорожные знаки: новый стандарт вступит в силу
15:35
Лавров
Лавров ответил Лукашенко: "Крым входит в союзное государство как часть РФ"
15:20
Сергей Гармаш
Встречи Зеленского с Байденом и Меркель, выборы в РФ: Гармаш назвал причины активизации оккупантами боевых действий
15:18
КПВВ
Оккупанты анонсировали начало пропуска граждан через блокпост напротив КПВВ "Новотроицкое" 13 августа
15:18
Зеленский
Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики
14:59
Сергей Ребров
Преданный контракту с "Аль-Айном". Если клуб решит, что я должен уйти, возглавлю сборную Украины, - Ребров
14:54
корона
В Винницкой области от штамма коронавируса "Дельта" умерли три человека
14:50
вакцинация
В Ивано-Франковске учителям будут давать премию за прививки от COVID-19
14:48
Amnesty International: власти России сделали невозможным мирный протест в стране
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV