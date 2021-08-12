Полиция сообщила о подозрениях 15 террористам "ДНР", воевавшим против Украины
Следователи полиции Донецкой области заочно объявили о подозрении 15 главарям и террористам "ДНР"
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе расследования установлено, что с ноября 2014 года 15 представителей НВФ "седьмой бригады Армейского корпуса ДНР" занимали высокие должности в подразделении.
Террористы воевали против украинского войска на Дебальцевском направлении.
Двое из них - российские оккупанты.
Статья - "Участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований".
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