Об этом сообщает шведский телеканал TV4.

Полиция описывает спецмероприятие как внезапное "национальное событие", для которого привычные полицейские операции не приспособлены и которое должно проходить за пределами управления. Спецмероприятие означает, что правоохранители будут готовиться к внештатным событиям, которые могут вызвать потребность в большем количестве полицейских.

"Это внутриорганизационный способ работы, когда это считается необходимым. Он предполагает сосредоточение на конкретной проблеме, которой в этом случае является ухудшение ситуации с безопасностью в Швеции. Мы не должны позволить этому повлиять на нашу повседневную жизнь. Но мы также должны быть внимательнее", – рассказал представитель шведской полиции.

Отмечается, что официальный уровень террористической угрозы в Швеции находится на третьем уровне из пяти, что означает "повышенную опасность". По данным правоохранителей, ситуация с безопасностью в стране ухудшилась, в частности из-за акций с сожжением Корана.

Что известно о сожжении Корана в Швеции

21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. После этого визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, а МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана. Впоследствии шведский премьер-министр Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана и принес извинения мусульманам.

Уже 25 января стало известно , что Коран в Швеции сожгли при содействии журналиста ультраправого СМИ Exakt24 - дочерней компании Russia Today - Чанга Фрика. НАТО.

Впоследствии полиция Хельсинки рассказала , что предотвратила сжигание Корана на акции протеста в финской столице на прошлой неделе. А главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, уничтожавших копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, пока там возможны акции по сожжению священной для мусульман книги Корана. В Швеции подчеркнули , что религиозные вопросы не являются частью условий о вступлении в Североатлантический альянс, подписанных Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

5 мая шведская прокуратура заочно арестовала крайнего правого активиста Расмуса Паладана из-за акций сожжения Корана в странах Северной Европы.

2 июля стало известно, что Иран не будет отправлять нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана у мечети в Стокгольме. Впоследствии также в администрации талибов заявили, что прекращают всю деятельность Швеции в стране из-за антитурецкой акции 21 января в Стокгольме, на которой сожгли Коран.

Позже полиция Стокгольма заявила, что дала разрешение на акцию протеста мужчине, который намерен сжечь Библию и Тору у посольства Израиля в Швеции. После этого протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде , силой захватили его и подожгли в знак протеста против сожжения Корана, также отсылают посла.

21 июля в Стокгольме во время санкционированной акции у посольства Ирака двое мужчинрастоптали Коран , после чего попытались его поджечь.

28 июля Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил , что "чрезвычайно обеспокоен" последствиями, которые могут вызвать события, связанные со сжиганием Корана.