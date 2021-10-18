Полиция с 21 октября начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду в общественных местах

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.



По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, Нацполиция совместно с Министерством цифровой трансформации разработали и начали интеграцию программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с "Дии" или их бумажных аналогов.



"Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики заболеваний на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - цитирует пресс-служба слова Билошицкого.



По его словам, все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Так, в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.



"Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", - предостерег он.



Билошицкий напомнил, что в случае выявления подделки документа о вакцинации человек может получить штраф от 17 до 34 тыс. грн. Если же будет доказано, что человек, больной COVID-19, распространил болезнь, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

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