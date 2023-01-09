Полиция разыскивает двух британских волонтеров, пропавших вблизи Соледара
Полиция разыскивает двух волонтеров - граждан Великобритании, пропавших вблизи Соледара
Об этом сообщили в telegram-канале .
"7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет", - говорится в сообщении.
В частности, также известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар и связь с ними потерялась.
Полиция Донецкой области осуществляет следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения пропавших.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).
- 9 января пограничники на Бахмутском направлении отразили пять атак российских захватчиков, враг отступил.
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