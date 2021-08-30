Полиция разоблачила преступников, которые украли пять объектов элитной недвижимости в Киеве на 72 млн грн
Полиция разоблачила организованную преступную группу, которая завладела пятью объектами столичной элитной недвижимости общей стоимостью 72 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, Нацполиция разоблачила преступную группу, которая противоправно завладела пятью объектами элитного недвижимого имущества в Киеве на 72 млн грн. Недвижимость принадлежала двум юридическим компаниям, одна из которых - с иностранными инвестициями.
По информации полиции, в состав организованной преступной группы входило шесть человек. Злоумышленники использовали заранее поддельные правоустанавливающие документы юридических компаний. Без ведома владельцев они заключали договоры купли-продажи и переоформляли право собственности на недвижимое имущество на одного из членов группы. Незаконно полученное имущество преступники легализовали, а полученные средства распределяли между собой.
Отмечается, что схему организовал 56-летний мужчина. Все злоумышленники свою роль в этой схеме - псевдодиректоров, псевдопокупатель, ответственный за силовой блок при заключении договоров на перевозку средств.
Полицейские провели двенадцать обысков в местах проживания и пребывания членов организованной группы. В результате они обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
По данным полиции, в настоящее время трем злоумышленникам объявлено о подозрении в незаконном завладении имуществом и отмывании средств. Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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