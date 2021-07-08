Полиция разоблачила почти полсотни человек, которые снимали и распространяли детскую порнографию
Киберполицейские разоблачили 47 человек, которые подозреваются в распространении, создании и сбыте детской порнографии
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В столице киберполицейские установили двух, не связанных между собой, киевлянок, которые создавали порно-контент с участием собственных детей. В дальнейшем отснятые материалы фигурантки продавали в Интернете. Пострадавшие дети временно помещены в реабилитационные центры. Злоумышленницы задержаны", - говорится в сообщении.
В Одессе разоблачили пять местных жителей, которые создали более 300 сайтов. На интернет-площадках они размещали видео и фото порнографического характера, в частности с участием детей.
Еще одному жителю Одесской области было объявлено подозрение в растлении несовершеннолетних. 24-летний мужчина знакомился в Интернете с детьми с целью дальнейших встреч и совершения в отношении них действий сексуального характера, добавили в Нацполиции.
Был также разоблачен житель Хмельницкой области, который в мессенджере продавал порно-контент. Его он получал от детей, шантажируя и запугивая их в социальных сетях.
В целом было проведено почти полсотни обысков в 14 областях Украины. Установлено 47 фигурантов, 16 уже объявили о подозрении.
Открыто 57 уголовных производств. Следственные действия продолжаются.
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