Об этом сообщает Национальная полиция Украины .

В преступное формирование входило пять человек: трое мужчин и две женщины.

Злоумышленники в интернете размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. После этого преступники брали в аренду помещение под "пункт обмена валют" и сразу проводили "ремонт": проделывали отверстие в потолке для квадрокоптера и еще один - в стене для побега "кассира".

Когда так называемая кассирша получала деньги для обмена, она звонила по телефону сообщнику с просьбой "открыть сейф". Это был сигнал для оператора беспилотника.

"Потом она переводила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала из-за "запасной выход", - объясняет полиция.

После обысков у фигурантов изъяли машины, дрон и пульт управления, деньги и номерные знаки, которые злоумышленники использовали для прикрытия.

Всем участникам группы объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.