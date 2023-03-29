Полиция разоблачила мошенников, которые в фейковых "обменах валют" похищали деньги с помощью дронов
Злоумышленники брали в аренду помещение под "обмен валют", в котором делали отверстия в потолке для дрона, а в стене – для побега "кассира". Сумма ущерба, нанесенная трем потерпевшим, составила почти 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов
Об этом сообщает Национальная полиция Украины .
В преступное формирование входило пять человек: трое мужчин и две женщины.
Злоумышленники в интернете размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. После этого преступники брали в аренду помещение под "пункт обмена валют" и сразу проводили "ремонт": проделывали отверстие в потолке для квадрокоптера и еще один - в стене для побега "кассира".
Когда так называемая кассирша получала деньги для обмена, она звонила по телефону сообщнику с просьбой "открыть сейф". Это был сигнал для оператора беспилотника.
"Потом она переводила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю", но на этот раз просила "закрыть сейф": после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница "обменника" убегала из-за "запасной выход", - объясняет полиция.
После обысков у фигурантов изъяли машины, дрон и пульт управления, деньги и номерные знаки, которые злоумышленники использовали для прикрытия.
Всем участникам группы объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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