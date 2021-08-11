Полиция разоблачила экс-чиновника Верховной Рады на "продаже" должности главы Николаевской ОГА за $ 600 тыс.

Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила в Telegram.



Согласно сообщению, правоохранители разоблачили на Николаевщине злоумышленников, которые за $ 600 тыс. обещали посодействовать в назначении гражданина на должность председателя Николаевской ОГА.



Отмечается, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя Киева - председателя правления благотворительной организации.



По данным полиции, женщина подыскала якобы кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За "услуги" она требовала от него $ 600 тыс. По ее словам, средства были нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.



Оперативники задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - $ 120 тыс. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении.



В Пресс-служба отметили, что в случае доказательства вины, санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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