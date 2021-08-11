Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Полиция разоблачила экс-чиновника Верховной Рады на "продаже" должности главы Николаевской ОГА за $ 600 тыс.

Полиция разоблачила экс-чиновника Верховной Рады на "продаже" должности главы Николаевской ОГА за $ 600 тыс.

11 августа, 2021 среда
12:21
Экономика

Полиция разоблачила экс-чиновника Верховной Рады на организации мошеннической схемы с "продажи" должности главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА) за $ 600 тыс.

Об этом пресс-служба Национальной полиции сообщила в Telegram.

Согласно сообщению, правоохранители разоблачили на Николаевщине злоумышленников, которые за $ 600 тыс. обещали посодействовать в назначении гражданина на должность председателя Николаевской ОГА.

Отмечается, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя Киева - председателя правления благотворительной организации.

По данным полиции, женщина подыскала якобы кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За "услуги" она требовала от него $ 600 тыс. По ее словам, средства были нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.

Оперативники задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - $ 120 тыс. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении.

В Пресс-служба отметили, что в случае доказательства вины, санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

полиция
Читайте также:
Лукашенко
9 августа, 2021 понедельник
"Мы бы это сделали в течение суток": Лукашенко заявил, что вместе с Путиным мог бы "поставить на колени" Украину
Княжицький
9 августа, 2021 понедельник
"Верят действиям и им подражают": Княжицкий заявил, что спортсменка Магучих обнялась с российской легкоатлеткой из-за примера антиукраинских действий власти
Клімкін Руденко
10 августа, 2021 вторник
Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
Киев
+20
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.72
    Покупка 26.72
    Продажа 26.95
  • EUR
    Покупка 31.24
    Продажа 31.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
11 августа
13:06
Конституционная комиссия Беларуси предлагает убрать из основного закона положения о нейтралитете страны
13:05
Крым
Российская агрессия против Украины: экономическое измерение
12:58
LOT
Польская авиакомпания LOT начала летать в Симферопольском районе под ответственностью Украины
12:32
Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии жилой сектор в зоне ООС, убив мирного жителя
12:00
Правоохранители разоблачили воров угля и минудобрений на Укрзализныци
11:54
Константин Москалец: Станьте наконец собой
11:50
Алексей Любченко
Украина безболезненно пройдет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре, - Любченко
11:27
PR
Как выбрать напольную плитку ПВХ, не имея специального образования
11:21
Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку
11:08
Вслед за Протасевичем: государственное ТВ Беларуси показало Софию Сапегу
10:50
В польском Сейме из-за увольнения вице-премьера может развалиться коалиция во главе с "ПиС"
10:42
НБУ выпустит четыре памятные монеты по случаю 30-летия Независимости Украины
10:08
Скоростной трамвай в Киеве восстановит движение с 12 августа
09:50
Талибы захватили восьмой и девятый из 34 центров провинций в Афганистане
09:29
курс доллара
Официальный курс: цена доллара продолжает падать
09:00
Ведущие шахматисты Киевщины и Львовщины определят лучшего на турнире в сентябре, — Алексей Кавылин
08:46
корона
Коронавирус: 1 тыс. 122 случая, в лидерах заражения Киев и Запорожская область
08:09
Дрифт на Софиевской в Киеве: Коммунальщики моют площадь, Red Bull не справился, - блогер
08:00
Инфографика
"Динамо"
"Динамо" - "Минай": Где и когда смотреть перенесенный матч УПЛ
07:44
ООС
В Донецкой россияне начали сутки артиллерийским обстрелом. Вчерашний раненый скончался в госпитале
07:26
В Германии из-за медсестры-антивакцинаторки более 8,5 тыс. пациентов могли получить физраствор вместо ковид-прививки
07:00
Инфографика
Суперкубок УЕФА
"Челси" - "Вильярреал": Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
00:06
Роман Яремчук
Яремчук забил гол "Спартаку" в ЛЧ в своем первом матче за "Бенфику"
2021, вторник
10 августа
23:38
Лионель Месси
ПСЖ впечатляюще представил Месси. Видео
23:04
"Шахтер" узнал соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
23:04
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
В Red Bull извинились за дрифт на Софиевской площади
22:27
Лассина Траоре
"Шахтер" уверенно победил "Генк" и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
22:22
Организатором дрифта в Киеве выступил Red Bull, участницей - Alyona Alyona: певица говорит - думала, видео ко Дню Независимости
21:56
Австрия выразила протест Беларуси из-за задержания своих журналистов в Минске
21:55
Угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко нуждаются в жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти - "Европейская Солидарность"
21:22
Талибан контролирует 65% Афганистана, - ЕС
21:02
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
Дрифт на Софийской площади в Киеве: прокуратура изъяла машины
20:51
Названа причина вспышки кишечной инфекции в детском саду Тернополя
20:36
Греция эвакуирует еще 12 населенных пунктов из-за пожара
20:24
Фирташ
"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
20:02
В Минске мужчину арестовали на 12 суток за детский рисунок в окне: судья интересовалась, почему он не получил на это разрешение
19:48
Александр Ткаченко
Ткаченко о ситуации с дрифтом на Софийской площади: является поводом, чтоб Минкульт имел рычаги налагать штрафы или запрет
19:42
Инфографика
"Колос" - "Шахтер" Караганда
"Колос" проиграл "Шахтеру" из Караганды в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций
19:28
Анатолий Трубин
"Шахтер" - "Генк" состав украинцев на матч Лиги чемпионов
19:20
"Пока никто не произносит слово "заложник", все идет как нельзя лучше": адвокат Новиков сравнил задержание СБУ Чауса с похищением в Беларуси Протасевича
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV