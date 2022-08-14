Полиция расследует угрозы Джоан Роулинг из-за поддержки Рушди

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что в пятницу Роулинг написала в twitter: "Ужасные новости. Сейчас мне очень плохо. Пусть с ним все будет хорошо". Пользователь социальной сети под именем Meer Asif Asiz ответил: "Не волнуйся. Ты следующая".

Роулинг поделилась скриншотами и поблагодарила всех, кто направил сообщение поддержки.

"Всем, кто направил сообщение с поддержкой: спасибо. Привлечена полиция (уже привлекалась по другим подобным инцидентам)", – говорится в сообщении.

Представитель полиции Шотландии сказал: "Мы получили уведомление об угрозе в Интернете, и полицейские проводят расследование".

12 августа в Нью-Йорке совершили нападение на писателя Салмана Рушди. Неизвестный подбежал к Рушде с ножом, когда тот готовился начать свою лекцию.

13 августа СМИ сообщали, что британский писатель выжил после нападения, но находится в тяжелом состоянии.

14 августа Салман Рушди очнулся после покушения на его жизнь, через день после ранения его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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