Полиция расследует угрозы Джоан Роулинг из-за поддержки Рушди
Автор книг о Гарри Поттере рассказала об угрозах из-за поддержки, которую она выразила писателю Салману Рушди в twitter. Писательница обратилась в полицию
Об этом пишет The Guardian.
Издание сообщает, что в пятницу Роулинг написала в twitter: "Ужасные новости. Сейчас мне очень плохо. Пусть с ним все будет хорошо". Пользователь социальной сети под именем Meer Asif Asiz ответил: "Не волнуйся. Ты следующая".
Роулинг поделилась скриншотами и поблагодарила всех, кто направил сообщение поддержки.
"Всем, кто направил сообщение с поддержкой: спасибо. Привлечена полиция (уже привлекалась по другим подобным инцидентам)", – говорится в сообщении.
Представитель полиции Шотландии сказал: "Мы получили уведомление об угрозе в Интернете, и полицейские проводят расследование".
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