Полиция расследует 54 случая сексуального насилия окупантов над украинцами

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас идет процедура объявления подозреваемых в международный розыск.

Полицейский отметил, что пытки и сексуальное насилие во время войны – очень чувствительные и латентные преступления. Так что те, кто стал жертвой насилия, не всегда хотят об этом рассказывать.

По словам Выговского, в сентябре 2023 года полиция сообщила заочно о подозрении военнослужащему росгвардии, который с сообщниками с марта по октябрь 2022 года во время оккупации Херсона совершил насильственные действия в отношении более 200 украинцев. Речь идет преимущественно об активистах, волонтерах и родственниках правоохранители

"Их били, пытали, ограничивали в пище, воде. По меньшей мере, относительно 24 человек оккупанты применяли сексуальные пытки в виде ударов током по половым органам", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он добавил, что после освобождения Киевской области были установлены факты сексуального насилия в отношении женщин и детей. Самому младшему пострадавшему ребенку четыре года, отметил Выговский.