Полиция расследует 54 случая сексуального насилия окупантов над украинцами
Национальная полиция Украины расследует 54 дела о совершении сексуального насилия российскими военными над украинцами. Правоохранители идентифицировали и объявили подозрения уже 19 оккупантам
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, сейчас идет процедура объявления подозреваемых в международный розыск.
Полицейский отметил, что пытки и сексуальное насилие во время войны – очень чувствительные и латентные преступления. Так что те, кто стал жертвой насилия, не всегда хотят об этом рассказывать.
По словам Выговского, в сентябре 2023 года полиция сообщила заочно о подозрении военнослужащему росгвардии, который с сообщниками с марта по октябрь 2022 года во время оккупации Херсона совершил насильственные действия в отношении более 200 украинцев. Речь идет преимущественно об активистах, волонтерах и родственниках правоохранители
"Их били, пытали, ограничивали в пище, воде. По меньшей мере, относительно 24 человек оккупанты применяли сексуальные пытки в виде ударов током по половым органам", - подчеркнул глава Нацполиции.
Он добавил, что после освобождения Киевской области были установлены факты сексуального насилия в отношении женщин и детей. Самому младшему пострадавшему ребенку четыре года, отметил Выговский.
- В июне 2022 года Национальная полиция начала 16 уголовных производств против военных РФ по фактам изнасилований, троим сообщили о подозрении. Уже в мае того же года офис генпрокурора направил в суд первое дело военного РФ об изнасиловании во время войны.
- Тогда же сообщалось , что принятые ранее документы Совета Безопасности ООН осуждают любые формы сексуального насилия, которое никогда не может быть прощено, оправдано или амнистировано.
- В сентябре 2023 года российскому военному, который заставлял употреблять алкоголь и насиловал девушек на оккупированной части Херсонской области, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
- Впоследствии, в октябре, в Украине передали в суд дело российского военного, который запугивал и насиловал жительницу Херсона во время оккупации области в июле 2022 года.
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