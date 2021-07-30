Полиция раскрыла хищение средств на ликвидации нерабочих шахт

Об этом пресс-служба Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, к сделке причастны должностные лица одного из профильных государственных предприятий и коммерческих структур, часть из которых - фиктивные. Средства из государственного бюджета выделялись на ликвидацию и реструктуризацию государственных шахт, эксплуатация которых прекращена. Работы при этом выполняли "свои" товарищества, цены на товары и услуги были завышены, а подрядчики получили оплату за работы, которые фактически не выполнялись или же были выполнены не в том объеме, как предусмотрено договорами.



Так, в течение 2019-2021 годов на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт только двум товариществам-подрядчикам было перечислено более 160 млн грн. Чтобы легализовать полученные средства, преступники перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм.



Отмечается, что правоохранители провели обыски на территории Киева, Волынской, Львовской и Донецкой областей. В офисах госпредприятия, его обособленных подразделениях, а также у контрагентов и в помещениях организаторов преступной схемы. Была изъята документация и черновые записи, а также электронные носители информации.



Отмечается, что преступники могут получить от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



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