Полиция проверяет информацию о заминировании всех школ Харькова

Об этом пишет KHARKIV Today .



Анонимное сообщение о заминировании поступило на электронный адрес Управления СБУ в Харьковской области.



Как отметили сотрудники спецслужбы, сейчас проверяют информацию.



"В настоящее время отрабатывается соответствующими органами", - сообщила представитель СБУ Харьковщины Лилия Домашенко.



В ведомстве отметили, что в последнее время увеличивается количество сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что информация не правдива.



"Эти сообщения не подтверждаются на практике, а цель создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметили в СБУ.

Напомним, в Харькове за сутки 13 января "минировали" 234 объекта.

СБУ назвала псевдоминирование "распространенным инструментом" в условиях агрессии РФ.

18 января в Киеве поступили сообщения о минировании Апелляционного суда, ОАСК и 40 школ в разных районах столицы.

В СБУ заявили, что большинство сообщений о минировании в Украину присылают из ОРДЛО или постсоветских стран .