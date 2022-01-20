Полиция проверяет информацию о заминировании всех школ Харькова
20 января в СБУ Харьковской области сообщили о заминировании всех школ города
Об этом пишет KHARKIV Today .
Анонимное сообщение о заминировании поступило на электронный адрес Управления СБУ в Харьковской области.
Как отметили сотрудники спецслужбы, сейчас проверяют информацию.
"В настоящее время отрабатывается соответствующими органами", - сообщила представитель СБУ Харьковщины Лилия Домашенко.
В ведомстве отметили, что в последнее время увеличивается количество сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что информация не правдива.
"Эти сообщения не подтверждаются на практике, а цель создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметили в СБУ.
- Напомним, в Харькове за сутки 13 января "минировали" 234 объекта.
- СБУ назвала псевдоминирование "распространенным инструментом" в условиях агрессии РФ.
- 18 января в Киеве поступили сообщения о минировании Апелляционного суда, ОАСК и 40 школ в разных районах столицы.
- В СБУ заявили, что большинство сообщений о минировании в Украину присылают из ОРДЛО или постсоветских стран .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.92Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное