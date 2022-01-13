Полиция проверяет информацию о заминировании ТРЦ в четырех городах Украины
Правоохранители получили уведомление о заминировании торговых центров в Черкассах, Полтаве, Житомире и Херсоне
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Пока правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - информирует полиция Черкасщины .
На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи.
Правоохранители проводят проверку и эвакуируют посетителей и работников ТРЦ.
Людей просят сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских.
"По результатам проверки происшествия будет предоставлена правовая квалификация", - отмечают в правоохранительных органах.
Информацию о заминировании всех ТРЦ также получила полиция Житомирской области .
"Электронное сообщение о заминировании торговых центров в городе Житомире поступило 13 января около 10:15. В настоящее время на местах расположения заведений по ул. Киевской и на Ржавом рынке работают соответствующие подразделения полиции и другие экстренные службы", - сообщают правоохранители.
Полицейские эвакуируют работников и посетителей ТРЦ и ограничили доступ к потенциально опасной территории.
Взрывотехники обследуют место происшествия.
"Поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центры Херсона", - информируют в полиции Херсонщины .
На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи.
Правоохранители эвакуируют посетителей ТРЦ и установят обстоятельства инцидента.
"В Полтаве проверяют наличие взрывчатки в пяти торгово-развлекательных центрах. Анонимную информацию о вероятном заминировании 13 января отправили на электронную почту СБУ", - сообщила представитель областного учреждения Инна Усова, передает Общественное .
В сообщении не уточнили, в каких именно ТРЦ "заложены" взрывчатки.
По словам пресс-секретаря областной полиции Романа Гришина, пять торговых центров города и прилегающие территории проверяют на заминирование. Людей из построек эвакуировали.
На месте происшествия работают взрывотехники, медики и кинологи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.68
Покупка 27.68Продажа 27.94
-
EUR
Покупка 31.53Продажа 31.98
- Актуальное
- Важное