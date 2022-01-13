Полиция проверяет информацию о заминировании ТРЦ в четырех городах Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Пока правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - информирует полиция Черкасщины .



На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи.



Правоохранители проводят проверку и эвакуируют посетителей и работников ТРЦ.



Людей просят сохранять спокойствие и выполнять требования полицейских.



"По результатам проверки происшествия будет предоставлена правовая квалификация", - отмечают в правоохранительных органах.



Информацию о заминировании всех ТРЦ также получила полиция Житомирской области .



"Электронное сообщение о заминировании торговых центров в городе Житомире поступило 13 января около 10:15. В настоящее время на местах расположения заведений по ул. Киевской и на Ржавом рынке работают соответствующие подразделения полиции и другие экстренные службы", - сообщают правоохранители.



Полицейские эвакуируют работников и посетителей ТРЦ и ограничили доступ к потенциально опасной территории.



Взрывотехники обследуют место происшествия.



"Поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центры Херсона", - информируют в полиции Херсонщины .



На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи.



Правоохранители эвакуируют посетителей ТРЦ и установят обстоятельства инцидента.



"В Полтаве проверяют наличие взрывчатки в пяти торгово-развлекательных центрах. Анонимную информацию о вероятном заминировании 13 января отправили на электронную почту СБУ", - сообщила представитель областного учреждения Инна Усова, передает Общественное .







В сообщении не уточнили, в каких именно ТРЦ "заложены" взрывчатки.



По словам пресс-секретаря областной полиции Романа Гришина, пять торговых центров города и прилегающие территории проверяют на заминирование. Людей из построек эвакуировали.



На месте происшествия работают взрывотехники, медики и кинологи.

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