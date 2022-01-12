Полиция проверяет аэропорт Борисполь на заминирование
12 января в отделение полиции Бориспольского РУП поступило сообщение об анонимной информации о возможных взрывах в Киеве на станциях метро и в аэропортах Жуляны и Борисполь
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Согласно утвержденным инструкциям работники взрывотехнической службы полиции Киевщины совместно со следственно-оперативной группой отделения полиции №1 (а/е Борисполь) Бориспольского РУП, работниками патрульной полиции, кинологической службой авиабезопасности проводят соответствующие мероприятия по обследованию помещения терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта", - пишут в полиции.
Отмечается, что при проверке каких-либо подозрительных предметов не обнаружено. Аэропорт Борисполь свою работу не прекращал и работает в штатном режиме.
Напомним, что в Киеве закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Вокзальная" и "Театральная" из-за сообщения о минировании
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