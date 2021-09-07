Полиция провела обыски у и. о. мэра Кривого Рога Вилкула
7 сентября у исполняющего обязанности городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула провели обыски
Об этом сообщает издание "Первый городской" .
Главное следственное управление Нацполиции также провело обыски у его заместителей - Евгения Удодаи Александра Катриченко и у депутата городского совета Виктории Третьяк.
Издание добавил, что изъяли телефоны и компьютеры.
- Напомним, в селе Вольное под Кривым Рогом 15 августа обнаружили тело криворожского городского головы Константина Павлова.
- Правоохранители начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.
- Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко не верит в самоубийство начальника.
- Директор Депаратменту по коммуникациям МВД Артем Шевченко заявил, что является три версии гибели Павлова : убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.
- Полиция рассматривает версию о возможном доведении до самоубийства городского головы Кривого Рога Константин Павлова.
- 25 августа стало известно, что Юрий Вилкул будет исполнять обязанности городского головы Кривого Рога .
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