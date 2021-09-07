Полиция провела обыски у и. о. мэра Кривого Рога Вилкула

Об этом сообщает издание "Первый городской" .



Главное следственное управление Нацполиции также провело обыски у его заместителей - Евгения Удодаи Александра Катриченко и у депутата городского совета Виктории Третьяк.



Издание добавил, что изъяли телефоны и компьютеры.

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