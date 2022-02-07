Полиция пришла с обысками в Киевводоканал

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.



Следователи Нацполиции проводят осмотры складских помещений по делу о завладении средствами Киевводоканала в особо крупных размерах.



Согласно материалам следствия, в 2018-2020 годах между ЧАО "Киевводоканал" и подрядчиком был заключен ряд согласованных закупок оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования и т.д.



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"Предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, которые имеют признаки фиктивности, у которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, что позволило завладеть средствами Киевводоканала в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.



Полиция обыскивает склады для поиска оборудования для водоснабжения и комплектующих к нему, а также выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения правонарушений.

8 декабря 2021 года Соломенская окружная прокуратура Киева провела обыски в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках производства о хищении средств.

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