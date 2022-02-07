Полиция пришла с обысками в Киевводоканал
Нацполиция проводит обыски в ЧАО "Киевводоканал" по делу о хищении средств
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Следователи Нацполиции проводят осмотры складских помещений по делу о завладении средствами Киевводоканала в особо крупных размерах.
Согласно материалам следствия, в 2018-2020 годах между ЧАО "Киевводоканал" и подрядчиком был заключен ряд согласованных закупок оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования и т.д.
Читайте также: ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете из-за потери из госбюджета почти 700 млн грн
"Предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, которые имеют признаки фиктивности, у которых якобы было закуплено оборудование для водоснабжения и комплектующие к нему, что позволило завладеть средствами Киевводоканала в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Полиция обыскивает склады для поиска оборудования для водоснабжения и комплектующих к нему, а также выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения правонарушений.
- 8 декабря 2021 года Соломенская окружная прокуратура Киева провела обыски в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках производства о хищении средств.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.8
Покупка 27.8Продажа 28.13
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное