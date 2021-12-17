Полиция принудительно вернула в Армению "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО
Национальная полиция принудительно вернула в Армению мужчину из санкционного списка СНБО, скрывавшегося в Одессе без оформления надлежащих документов
Об этом идет речь на сайте Нацполиции.
По информации полиции, 41-летний гражданин Армении попал под санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны ввел в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением в мае этого года.
"В июле 2021 года полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого криминального авторитета за пределы страны. В то же время мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов", - говорится в сообщении.
В пятницу, 17 декабря, сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы во исполнение решения СНБО депортировали 41-летнего иностранца в Армению
- Напомним, 14 мая 2021 президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются "уголовными авторитетами".
- 28 мая 2021 года на Волыни задержали и депортировали "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное