Полиция принудительно вернула в Армению "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО

Об этом идет речь на сайте Нацполиции.



По информации полиции, 41-летний гражданин Армении попал под санкции, которые Совет национальной безопасности и обороны ввел в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением в мае этого года.



"В июле 2021 года полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого криминального авторитета за пределы страны. В то же время мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов", - говорится в сообщении.



В пятницу, 17 декабря, сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы во исполнение решения СНБО депортировали 41-летнего иностранца в Армению

Напомним, 14 мая 2021 президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются "уголовными авторитетами".

28 мая 2021 года на Волыни задержали и депортировали "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.